Атырау: Подвиг твой бессмертен, капитан Каримов

После освобождения столицы Беларуси в ходе крупнейшей военной операции «Багратион», уроженец Атырауской области капитан Каримов Адгам Муфтиевич геройски погиб 7 июля 1944 года на 28 году жизни.

В ходе боестолкновения в лесу у деревни Бабовозовщина капитан Каримов, вооруженный ручным пулеметом и гранатами, вместе с сержантом Акишиной вытеснил от фронтовых складов боеприпасов противника — группу из 25 немцев, при этом уничтожив 10 из них, но сам получив смертельное ранение. Похоронен с почестями офицер и командир на гражданском кладбище деревни Волковичи Минского района.

На месте его захоронения был установлен обелиск с пятиконечной звездой, и 56 лет называлась Могила Неизвестного капитана, где проводились акции по приему в пионеры и комсомол. В 2001 году белорусскими властями после установления имени погибшего офицера проведен митинг общественности, установлен памятник с его именем, отдельной ротой 354-го Рогачевского мотострелкового полка дан троекратный оружейный салют.

Традиция чтить память погибших при защите Родины насчитывает столетия.

Формы сохранения имен и подвигов различны, но основной из них является та, что позволяет имени героя быть на устах сотен людей вместе со словами «родной дом» в адресах городов, названиях улиц.

Детально изучив его биографию, воспоминания боевых друзей и обстоятельства героической гибели, Щомыслицкий сельский исполком Республики Беларусь в феврале 2018 года принял решение о присвоении одной из улиц деревни Волковичи в пригороде Минска имени Адгама Каримова.

Аналогичную работу на его Родине в Казахстане провели городская, областная и республиканская ономастические комиссии, и в марте 2019 года совместным Постановлением акимата и Решением маслихата Атырауской области улице №12 в микрорайоне Самал г. Атырау присвоено имя капитана Адгама Каримова. Об этом сайт АНК писал в октябре 2019 года.

Казахстанец, капитан Каримов внесен в Книгу Памяти Минского района Республики Беларусь, в Энциклопедический словарь «Татары Казахстана».

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ

Каримов Адгам Муфтиевич (Мифтахович) родился в 1917 году в п. Жилая Коса Гурьевского уезда в семье купца Мифтахетдина Каримова, перехавшего сюда с семьей из Казани.

В 15 лет окончив школу начал трудовую биографию — делопроизводитель, инструктор узла связи, инспектор земельного отдела, инспектор рыбзавода, корреспондент, завсектором газеты «Социалды аул» на казахском языке (ныне — «Кен Жылой»), управляющий делами райкома комсомола. После окончания Школы налоговых бухгалтеров Уральского облисполкома работал инспектором, заведующим районным финотделом. Владел татарским, казахским, русским и арабским языками.

В 1939 году в возрасте 22 лет с должности заведующего райфинотделом призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии — курсант полковой школы 284-го стрелкового полка, командир отделения роты 316-го стрелкового полка в Казани.

В газете «Прикаспийская коммуна» 21 мая 1940 года в рубрике «Письма из Красной Армии» публикуется благодарственная статья командира и политрука роты в адрес его мамы Махибадар Каримовой.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ



В бои Великой Отечественной войны вступил в составе 42-й стрелковой дивизии 49-й Армии Западного фронта. Участвовал в обороне Москвы, в Ржевско-Вяземской, Спас-Деменской, Смоленско-Рославльской операциях и операции «Багратион». Освобождал города Юхнов, Спас-Деменск, Смоленск, Витебск, Шклов, Могилев, Березино и столицу Белоруссии Минск.

В ходе ожесточенных боев на Ржевско-Вяземском плацдарме, Каримову в течении 5 дней — 2 и 5 марта 1943 года дважды присваиваются воинские звания — старшего лейтенанта, затем капитана.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении г. Спас-Деменск и боях под Ельней, проявленные при этом доблесть и героизм, Приказом Командующего 33-й Армии 2-го Белорусского фронта за №011/н от 22 мая 1944 года капитан Каримов Адгам Муфтиевич награжден орденом Красной Звезды за №599176.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Белорусская наступательная операция под кодовым названием «Багратион», одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества, началась 23 июня, завершилась 29 августа 1944 года. Замысел ее был в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках сокрушить оборону группы армий «Центр», расчленить его войска и разбить по частям. После полного освобождения Белоруссии планировалось продолжить наступление к границам Польши и Восточной Пруссии.

В результате Минской операции 3 июля был освобожден Минск, восточнее которого в окружении оказались соединения 4-й и 9-й вражеских армий (свыше 100 тыс. человек). Специально выделенные части 49-й Армии ликвидировали остатки разбитых частей противника в районе Бабовозовщина (с 1964 г. — Урожайная) — Мачулище (11 км южнее Минска).

Именно здесь, при отчаянной попытке прорыва из «котла» разрозненных групп 4-й армии, свой последний бой принял капитан Каримов Адгам Муфтиевич.

Боевые товарищи капитана, которые называли его Алексеем и приняли участие в этом бою, написали несколько писем его родным в Гурьев (ныне Атырау).

Из письма сержанта Александры Акишиной: «Я не знаю вас, возможно, вы отец, мать или родственник Каримова Алексея. Я с ним служила в одной части, вместе были в бою с немцами, именно мне пришлось отдать ему последнюю гранату, а самой бежать на выручку другому командиру. Когда после отбитой атаки я прибежала к опушке леса, под последним кустом березы лежал убитый капитан Каримов. Осколки прошили шею, задев артерию и чуть зацепив голову… Он убит 7.VII.44г. И хоронили его в этот же вечер. Правда похороны были и с музыкой, и тут же отбивали атаку противника. Мы как раз были на прорыве группировки немцев под Минском. Я не могу много писать, но капитан не зря погиб, около него лежали убитые 10 фрицев. Поподробнее, наверное, вам написала его подруга Лида Меркулова. Извините меня, я написала все, что есть. Таков наш долг…»

Капитан Николай Черничко: «Многоуважаемая мама моего друга Алексея… К великому несчастью сообщаю, что Алексей погиб смертью храброго воина в борьбе с гитлеровцами. Прежде чем он погиб, он в этом бою уничтожил больше 10 немцев, и смертельно был ранен… Мама, я Вас понимаю, что Вам тяжело потерять такого сына, ведь и мы все его любили… Алексея мы отвезли от места боя 25-30 км и похоронили со всеми почестями, как и должно быть с офицером…»

Старшина медицинской службы Лидия Меркулова: «…Я с Лешенькой находилась два с лишним года вместе, любила его, ценила его… Мы находились в лесу, в котором еще бродили шайки проклятых фрицев, начался бой, ранение у него было тяжелое… Я до сих пор не верю, что его нет, и я больше не увижу его… Мне вспоминаются все его движения, разговор, и все время он стоит у меня перед глазами… В этот тяжелый день погибло 6 самых хороших бойцов и офицеров. Война унесла много хороших людей… Ему все время хотелось поехать домой, повидаться с родными… Целую вас за него…»

Выдержки из писем трех разных людей, написавших в 1944 году с Белорусского фронта в далекий Гурьев о гибели капитана Каримова, говорят о том, что он погиб героем, уничтожив несколько фашистов. Адгам Муфтиевич был не только храбрым и смелым воином, но и верным другом, хорошим сыном.

Шел ему 28-й год. Погиб он 500 метров западней деревни Бабовозовщина, в 10-12 км от Минска, а похоронен в деревне Волковичи Самохваловического района, 2 км западней железной дороги из Минска на Барановичи.

Вчитываясь в письма боевых товарищей Каримова Адгама Муфтиевича проступает светлый образ Солдата-победителя, который разгромил врага, принёс мир на нашу землю, и отдал за это самое дорогое — свою жизнь…

На протяжении 70 лет учащиеся государственного учреждения образования «Щомыслицкая средняя школа» чтут память и ухаживают за могилой капитана Адгама Каримова, 56 лет (до эксгумации) называвшейся Могила Неизвестного капитана, у обелиска которого проводили патриотические акции по приему в пионеры и комсомол. Сегодня в школе действует музейная комната, посвященная памяти капитана Каримова…

assembly.kz