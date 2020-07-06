Автономия татар Башкортостана приглашает принять участие в празднике «Уйна, гармун!»

Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан приглашает к участию в народном празднике «Уйна, гармун!» («Играй, гармонь!»), который запланирован на сентябрь 2020 г. Праздник будет организован в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Праздник начинается с костюмированного шествия гармонистов по улицам микрорайона Туркменево города Октябрьский. Основная часть праздника состоится в городском парке культуры и отдыха. Праздник завершится большим концертом гармонистов, самодеятельных и профессиональных артистов. Будут организованы мастер-классы игры на народных музыкальных инструментах, декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов.

В рамках проекта пройдет флешмоб в сети Интернет. Для участия в флешмобе необходимо сделать фото либо записать видеоролик исполнения произведения на народном музыкальном инструменте и разместить пост в социальных сетях с хэштегами #играйгармонь #уйнагармун #ягармонист #мингармунчы #народныйинструмент #миллиуенкоралы