Автономия татар Бурятии дала старт конференции школьников «Дорогами отцов»

18 мая 2020 г. школьники села Тэгды Хоринского района Бурятии первыми в республике приняли участие в Республиканской научно-практической конференции школьников «Дорогами отцов», посвященной 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР, 15-летию Автономии татар Бурятии.

Конференция прошла в режиме он-лайн на платформе Zoom. Участники из Тэгды рассказали о своих предках — первых переселенцах из Сабинского района Татарстана, которые в далеком 1941 году поселились в маленьком улусе Бильчир Хоринского района. В этом году Тэгда отмечает 80-летие переселения татар в Курбинскую долину и для жителей села важно восстановить хронограф исторических событий каждой семьи, каждого героя той великой эпохи.

Участниками конференции стали школьники 2-10 классов средних школ со всей республики. С особым трепетом участники рассказывали о судьбах своих родных и близких людей.

Самая юная участница, второклассница Динара Ахмедзянова (рук. Сахиева Л.К.) рассказала об истории своей семьи, запечатлённой на фотографиях. Пятиклассница Ксения Бариева (рук. О.Н. Бариева) поведала об истории своей семьи, о судьбе своей бабушки труда Фаяглы Ахуновой, которая в мае 1941 года переехала с родителями в Бурятию из села Миченбаш Сабинского района Татарстана. С 11 лет начала работать в колхозе села Бильчир, Хоринского района. Все годы была в числе передовиков, имеет различные награды за свой труд, самая ценная из них медаль «За трудовую доблесть», полученная в 1986 г. Трижды была отмечена значком ударник пятилетки. За рождение и воспитание восьмерых детей награждена орденом «Материнская слава» III степени.

Десятиклассник, Константин Сахиев при подготовке к конференции не только написал рассказ о боевом пути своего прадеда Султана Хабибулина, но и нашел на сайте «Память народа» уникальные архивные документы с описанием подвига прадедушки.

В рамках конференции ученики приняли участие в интеллектуальном квизе «Ана теле — безнен байлагабыз» (Материнский язык — наше богатство). После проведения конференции в селах с компактным проживанием татар Бурятии Тэгда, Юбилейное, Усть-Кяхта, старый Онохой, Харашибирь, Аргада, Арзгун, Селендума пройдут декады фильмов «Помни имя свое», посвященных 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР. А в школьных краеведческих музеях будет создана экспозиция «Дорогами отцов». Доклады школьников войдут в книгу «Татары на Байкале: дорогами отцов».

По словам председателя жюри, руководителя Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажиды Баталовой, — участие в проекте «Дорогами отцов» школьников, родителей и учителей позволит воссоздать историческую летопись событий из жизни татар-переселенцев, героев войны и трудового фронта, которые оставили достойный след в Бурятии, ставшей им за эти годы родной.

Организаторы уверены, что погружение молодежи в историю Великой Победы, цифровизация семейных архивов, интервьюирование последних очевидцев и их потомков, издание книг памяти, организация музейных экспозиций позволят придать импульс добровольческому движению «дорогами отцов» на местах.

Пресс-служба Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии