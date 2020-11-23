Автономия татар Москвы и «Татармультфильм» запустили совместный проект «Учим татарский с Ак Буре»

Учить родной язык — одно удовольствие! А учить его вместе с героями мультфильма — это уже целое увлекательное приключение! Приглашаем вас в удивительный мир живого, выразительного и яркого татарского языка! Родной язык — это душа нации, духовное богатство народа и важная часть жизни каждого человека.

Совсем скоро на You-Tube-канале АТОМ и в соцсетях Автономии татар Москвы вы познакомитесь с маленьким волчонком АК Буре, который прекрасно знает татарский язык, а также любит петь и веселиться. С ним легко подружиться и в увлекательной форме вместе учить родной татарский язык!

«АК БУРЕ» — совместный проект Автономии татар Москвы и студии «Татармультфильм» при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ и мецената Рустэма Магдеева