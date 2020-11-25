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Автономия татар Пензенской области готовится к конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия»

Автономия татар Пензенской области готовится к конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Соотечественники, 25.11.2020 0 5

24 ноября в РОО «Татарская национально-культурная автономия» под председательством Туктарова Жиганши Зейнятулловича состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе Пенза в 2021 году Международной научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева». В заседании оргкомитета приняли участие представители органов исполнительной власти Пензенской области, представители научного сообщества, историки, краеведы. На рассмотрение оргкомитета был представлен проект проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Тенишева Э.Р.; в ходе заседания состоялось активное обсуждение проекта проведения мероприятий, внесены предложения по его корректировке и дополнению.

Мария Гуськова

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