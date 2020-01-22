Автономия татар Удмуртии выразила благодарность «Штабу татар»

Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики выражает искреннюю благодарность за помощь в организации выступления народного ансамбля «Шатлык» в Москве.

«Спасибо за поддержку и теплый душевный прием. Вы делаете большую и важную работу по сохранению татарского языка и культуры. Надеемся, что наша дружба и сотрудничество будут расти и крепнуть. Желаем Ва добра, процветания и успеха» -, говорится в благодарственном письме.

Напомним, при поддержке «Штаба татар» в Москве прошел концерт татарского народного ансамбля «Шатлык» города Ижевска. Для активистов татарского движения «Штаб татар» приобрел более 120 билетов.

Это был первый концерт татарского коллектива из Удмуртии в Москве. Народный ансамбль поддержала и группа «Шурале», выступив на концерте.

Уже 31 год ансамблем руководит заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, обладатель благодарственных писем, грамот и медалей от руководства Удмуртии и Татарстана Гадельшина Фания Зинуровна.