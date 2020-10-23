Авторов лучших чак-чаков отметят в тюменском центре татарской культуры

Три мастера-любителя и две организации приняли участие в конкурсе «Чак-чак». Церемония награждения победителей состоится в тюменском центре татарской культуры 23 октября. Угощения раздадут детям.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» ведущий специалист центра татарской культуры Зульфина Минибаева, у всех участников получились разные чак-чаки. Студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса собрались вместе на кухне общежития и приготовили лакомство, которому дали название «Кулинарный этюд «Студенческий». А студентка этого же колледжа Радмила Сабитова решила заявиться на кулинарное состязание отдельно — на суд жюри она представила чак-чак в виде паровоза. Были угощения свадебного формата и украшенные безе. Участники включали в рецепты орехи.

Каждый участник приготовил на конкурс по два угощения: один чак-чак в качестве выставочного образца, второй — к 20-летию центра татарской культуры.

«Церемония награждения будет благотворительной. К нам придут дети из центров «Дзержинец» и «Семья». Сегодня ребята из группы особого внимания, которых мы часто приглашаем на свои мероприятия, смогут проголосовать за самый красивый чак-чак. После на сцене развернется церемония награждения с тематическими художественными номерами. Мы расскажем собравшимся о последних рекордах, которые ставили мастера, готовившие чак-чаки. Затем все угощения от участников подарим нашим юным гостям», — поделилась Зульфина Минибаева.

Она напомнила, что ранее в Тюмени масштабно проходила акция «Чак-чак party» и в ее рамках организовывали конкурс среди кондитеров. Событие проводили в больших торговых центрах в выходной день. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году состязание среди любителей кулинарного мастерства частично перенесли в социальные сети, где открыли голосование за лучшее угощение, а на самом награждении организаторы смогут собрать не более 50 человек.

Инна Пахомова

t-l.ru