Айда на Сабантуй: определены самые популярные слова в регионах РФ

На днях ОНФ провел акцию «Словарь поребриков». Самые популярные слова, по результатам опроса ОНФ, рязанский художник и активисты проекта «Добровольцы культуры» нанесут в виде граффити на стену Есенин-центра в Рязани.

Активисты и Ассоциация учителей литературы и русского языка составили список из более чем 350 слов, которые часто используют в одних регионах, но практически не известны в других.

Из этого списка были выбраны 70 слов для голосования в приложении ОНФ «Народный контроль»: по 10 слов в каждой из семи групп (Центральная Россия – две группы, Северо-Запад, Юг, Поволжье и Предуралье, Урал и Сибирь, Дальний Восток). Участники могли выбрать пять слов в каждой группе и добавить свое.

Голосование определило ТОП-10 самых популярных российских региональных слов. Первые два слова оказались татарскими. На первом месте слово Айда – междометие, заимствованное из татарского языка, означающее «пойдем», на втором — слово Сабантуй – татарский национальный праздник окончания весенних полевых работ, переводится с татарского как «свадьба плуга», и используется у россиян при описании пикника, веселого застолья и праздника.

Эти слова часто используются вместе в фразе «Айда на Сабантуй».

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