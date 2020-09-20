Азнакаево: археологический заповедник

Бывая часто в разных уголках нашей республики, с удовлетворением замечаю, как во многих райцентрах, других поселениях возрождаются традиции краеведения, изучения истории своей малой родины. Невозможно переоценить значение этого благородного, общественно полезного во всех смыслах движения. Вспомним высказывание нашего великого гуманиста Дмитрия Лихачёва: «Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, без которой человек не может осмысленно существовать». Краеведение Дмитрий Лихачёв называл краелюбием.

На примере одного из районов республики – Азнакаевского хотелось бы показать, что при понимании важности этой работы, объединении усилий власти, населения, общественных организаций в этом направлении можно добиться многого.

Кроме того что Азнакаевский район является одним из крупных по экономическому потенциалу, этот край интересен уникальной природой бассейна реки Ик и самой высокой точкой Татарстана – горой Чатыр-тау. Он богат историческими поселениями, старинными народными и со­временными культурными традициями.

В городе и районе отреставрировано и строится немало обьектов производственно-хозяйственного, социально-культурного и жилого назначения. Прокладываются дороги, облагораживаются территории населённых пунктов, парки, кладбища…

Что касается краеведения, то напомним: несколько лет назад Азнакаевский краеведческий музей переехал в новое здание. Интересную работу ведут краеведческие музеи в посёлке Чекан, селе Урсаево, другие сельские музеи и уголки.

Постоянно помогает руководству района в проведении историко-археологических и краеведческих исследований, всероссийских и региональных конференций по истории сёл бассейна реки Ик коллектив санатория «Азнакаевский». На его базе действует уникальный краеведческий уголок-музей, а также небольшой зоопарк под открытым небом.

Успешно работают в этом направлении коллективы редакции районной газеты «Маяк» и телерадиокомпании «АТР». На базе редакции газеты проводятся встречи и круглые столы по истории региона и поселений, жизни и деятельности выдающихся земляков. Проводятся читательские краеведческие конференции и презентации книг в Азнакаевской районной библиотеке.

Активисты краеведческого движения Роберт Зарипов, Самат Мирсаетов, Назят Нагимов, Мирфаяз Султанов, Гулсум Хисамиева, Рузиля Шайхуллова, Эльвира Ихсанова, Марсель Гарипов, Ирина Халикова, Анатолий Байков, Мунира Абдулвалиева, Галина Лобанова и многие другие ведут большую работу по сбору архивного и музейного материала, выходу в свет историко-краеведческих книг и статей. Так, при поддержке районной администрации были изданы фундаментальные книги «Азнакай – Азнакаево. Очерки о людях и истории», «Язмышыбыз – Азнакай. Азнакай – наша судьба», «Азнакай. Хэтер турендэге авыллар. Тепло покинутых деревень», «Эсэй. Митрэй мирасы», «Сукаеш шэхеслэре. Личности Сукаяшево», «Бай тарихлы Урманай» и другие.

Администрация района совместно с исполкомом Всемирного конгресса татар и Обществом краеведов РТ в Казани на базе ВКТ провели масштабную презентацию более сорока изданных в районе краеведческих книг, тематических монографий и сборников материалов проведённых в Азнакаеве международных и всероссийских историко-краеведческих конференций.

Историей своих поселений, родословными-шеджере активно интересуются местные жители, в том числе молодёжь. Проводятся тематические конкурсы и олимпиады. Увеличилось число экскурсий в районный музей. Организуются поисковые экспедиции учащихся и учителей

Отмечу, что за последние десять лет по итогам историко-археологических работ и деятельности учёных и краеведов в восточных и юго-восточных районах Татарстана были проведены более двадцати научно-практических конференций с участием представителей регионов Поволжья, Урала и Сибири, а также зарубежных специалистов. Вот темы только некоторых из них: «Человек и природа в Восточном Татарстане», «Исчезнувшие и исторические сёла: изучение, сохранение и возрождение», «Бассейн реки Ик: история и современность». 19–20 августа нынешнего года в Азнакаеве в рамках 100-летия образования Татарской АССР и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошла V Всероссийская конференция с международным участием «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии». Речь на ней шла также и о вкладе населённых пунктов Азнакаевского района и восточного Татарстана в развитие экономики Татарской АССР и татарского народа. Параллельно в режиме онлайн прошёл Международный фестиваль культуры и творчества тюркских народов «Чатыр-тау жыены – 2020». В рамках конференции её участники выехали в Туймазинский район Башкортостана, где в селе Тюмяняк на базе туристического комплекса «Бабай утары» состоялся круглый стол «История, современность и перспективы развития национальных сёл бассейна реки Ик и Волго-Уральского региона».

Историей своих поселений, родословными-шеджере активно интересуются местные жители, в том числе молодёжь. Проводятся тематические конкурсы и олимпиады. Увеличилось число экскурсий в районный музей. Организуются поисковые экспедиции учащихся и учителей.

То есть краеведческое движение у азнакаевцев, как сегодня говорят, в тренде, и потенциал у него большой. И здесь хотелось бы сказать вот о чём. Всё-таки этот район, как и весь бассейн реки Ик, с точки зрения археологии, эпиграфики, истории культуры и архитектуры изучен ещё мало. Археологически исследована только прилегающая к реке часть Азнакаевского района и сопредельных территорий, где в основном выявлены памятники эпохи бронзы. Это объекты у сёл Сарлы, Константиновка, Сасыкуль, Суюндук, Кук-Тяка, Тымытык и Урсаево.

В 2011 и 2013 годах в районе нами были проведены сплошные рекогносцировочные археологические и эпиграфические исследования, а также стационарные раскопки на побережье реки Ик. Они показали, что наряду с кочевым населением в бассейне реки и её притоков в XV–XVI веках проживали и осёдлые предки современных татар, которые занимались земледелием, ремёслами и торговлей. Многие намогильные камни и письменные источники подтверждают конкретные факты возникновения старотатарских сёл. У большинства современных поселений Азнакаевского района и сопредельных территорий Татарстана и Западного Башкортостана сохранились старинные кладбища с татаро-мусульманскими эпитафиями. Это доказывает многочисленность населения бассейна реки Ик в эпоху средневековья и нового времени и отвергает распространённую гипотезу о том, что эти места были заброшенными, особенно в ногайскую эпоху и первые годы вхождения данных земель в состав Российского государства.

По нашим данным, в Азнакаевском районе сегодня зафиксированы следы более пятидесяти археологических объектов, а также более трёх десятков сельских кладбищ с 180 эпитафиями периодов средневековья и нового времени. Среди археологических объектов – 27 стоянок, около десяти могильников курганных групп, а также селища, места обнаружения кладов… А их должно быть ещё больше. Сколько? Ответ на это можно получить лишь в ходе дальнейших исследований.

Самыми древними памятниками Азнакаевского района и в целом Восточного Татарстана являются объекты эпохи камня. Ныне в музее школы Урсаева хранятся кости и бивни ископаемых мамонта, носорога и других животных, а также кремниевые орудия и обработанные древними людьми камни. Неолитические памятники найдены у поселений Митряево, Асеево, Тумутук, Суюндук и Сарлы. Находки подтверждают занятия древних жителей этих мест прядением, ткачеством, изготовлением керамической посуды и каменных орудий труда. Фрагменты орнаментированных сосудов периодов неолита-энеолита и бронзы найдены нами на остатках древнего поселения у села Урсай на побережье Ика.

Важнейшим признаком начала бронзового века является подкурганный обряд захоронений, характерный для так называемой срубной и андроновской культур. Памятники срубной культуры широко встречаются в Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Лениногорском и сопредельных районах. В Азнакаевском районе к периоду бронзы относятся 34 объекта. Они расположены у сёл Татарский Шуган, Урсаево, Нижнее Стярле, Чекан, Урманаево, деревни Суюндук и т. д.

Памятники эпохи раннего железа и периода Волжской Булгарии здесь изучены пока слабо, об их наличии мы можем судить лишь по объектам сопредельных территорий.

Следы культуры золотоордынской эпохи в Азнакаевском районе прослежены благодаря изучению археологических и эпиграфических памятников в 2011 и 2013 годах. Всего здесь к периоду развитого средневековья относятся одиннадцать археологических объектов. Это прежде всего Старо-Урсаевское поселение XIV–XVI веков. Находки в полном объёме подтверждают развитие здесь гончарного и металлургического производств.

Самыми древними памятниками Азнакаевского района и в целом Восточного Татарстана являются объекты эпохи камня. Ныне в музее школы Урсаева хранятся кости и бивни ископаемых мамонта, носорога и других животных, а также кремниевые орудия и обработанные древними людьми камни

Следы золотоордынской культуры выявлены также в селищах у сёл Татарский Шуган, Сарлы, Суюндук, Нижнее Стярле, Константиновка, Тумутук, Митряево, Асеево… Однозначно, что регион в это время был освоен и земледельческим, и кочевым населением, о многочисленности которого в полном объёме говорит значительное количество кладбищ с намогильными плитами с тамгами и татаро-мусульманскими эпитафиями, а также следы вновь выявленных поселений золотоордынско-ногайского средневековья.

Письменные источники (русские летописи и татарские генеалогии) позволяют утверждать, что в XV–XVII веках закамские земли входили в состав Казанского ханства в пределах Ногайской даруги, а юго-восточная и восточная части региона находились в сфере влияния Ногайской Орды вплоть до вхождения её в состав Российского государства.

Пока определить основные черты материальной культуры татаро-мусульманского населения XV–XVIII веков этого региона можно в общих чертах. Наиболее чётко выявлены и определены объекты этого времени на кладбищах с татаро-мусульманскими эпитафиями и на территории старинных сёл.

Особый интерес для изучения природы и древней и средневековой истории региона представляют объекты в зоне горы Чатыр-тау. Здесь наряду с уникальной природой зафиксированы следы археологических памятников эпохи камня и раннего металла, а также рудники и другие объекты средневековья и нового времени, которые необходимо изучать фундаментально. Известно, что переселившиеся из Крыма и Кубани татары-ногайцы, чьи пределы находились и на современных территориях восточного Татарстана и Башкортостана, в память о своём Чатыр-даге в Крыму назвали так и эту гору.

Уникальна природа и богата история Азнакаевского района и сопредельных территорий бассейна реки Ик. Об этом невозможно рассказать в полном объёме в одной публикации. Впереди нас ждут новые экспедиции и открытия, конференции и фундаментальные книги об этом интересном регионе Волго-Уралья и татарского мира. Мы просто обязаны заниматься его исследованием. Время не щадит даже камни. Наша задача – найти и сохранить для будущего, последующих поколений бесценные артефакты прошлого. Альберт БУРХАНОВ, заслуженный деятель науки РТ, профессор, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, руководитель комитета по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар

rt-online.ru