Башкортостан закрепил свою нашивку на Флаге 100-летия ТАССР

Башкортостан закрепил нашивку своего субъекта на флаг 100-летия ТАССР. Сегодня наши соседи приняли эстафету флага, которая стартовала в Республике Бурятия. Историческое событие состоялось в Уфимском театре “Нур” с участием заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Здесь также был организован праздничный концерт, посвященный 100-летию ТАССР.

Заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев тепло поприветствовал представителей татарских общественных организаций, собравшихся в Уфимском театре “Нур”.

— Мы очень рады приветствовать Вас здесь. В прошлом году мы провели 100-летие БАССР, в этом году Республика Татарстан, с которой у нас теплые дружественные отношения, празднует свое 100-летие, — сказал он.

Василь Шайхразиев, поднявшись на сцену, также поприветствовал собравшихся в Уфе соотечественников.

От всей души поздравляю с этим историческим событием. Тепло приветствую всех. Эстафета стартовала в Республике Бурятия и прошла через Кемерово, Калининград, Оренбург, Краснодар. И вот сейчас флаг в Башкортостане. С праздником! — сказал Василь Шайхразиев.

Председатель Национального совета отметил, что они приехали в Уфу вчера вечером и уже успели провести много встреч, мероприятий. Сегодня выполнена главная миссия — на флаге 100-летия ТАССР появился и символический знак Башкортостана.

Мы видим, что на этом флаге закреплены гербы субъектов РФ. Вскоре флаг 100-летия ТАССР доберется до Москвы, после чего мы передадим его в Национальный музей Татарстана, — отметил Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев напомнил о больших юбилеях текущего года. Он подчеркнул, что отмечается 75-летие Великой Победы, и нужно быть благодарными старшему поколению, оказать им внимание и поддержку.

100-летие ТАССР – второе большое событие. Председатель Национального совета напомнил, что проведено уже 1400 мероприятий, приуроченных к этой дате. 13 сентября предстоят выборы Президента Татарстана. А с 1 октября приступаем к переписи населения, отметил он.

Кроме того, Василь Шайхразиев отметил, что совсем скоро с широким размахом предстоит отметить национальный праздник Сабантуй. Мероприятие «Татарча диктант» должно также охватить весь мир и в этом году планируется провести его с участием 100 тысяч человек. В Башкортостане проживает 1 миллион татар, и наши соотечественники должны быть активныв этом мероприятии. Он пожелал всем нашим соотечественникам счастья и благополучия.

Василь Шайхразиев также отметил, что не приехал в Башкортостан не с пустыми руками. Автомобиль Hyundai H1 был подарен представительству Всемирного конгресса татар в Уфе. Транзитный микро-автобус Ford передан в Тюменякский татарский историко-культурный центр. Народный поэт Башкортостана Марат Каримов награжден медалью Конгресса и часами с изображением Г. Тукая.