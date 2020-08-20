Бавлинский район принял эстафету флага «100-летие ТАССР»

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования ТАССР дирекция спортивных и социальных проектов совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар реализует проект «Эстафета флага 100-летия образования Татарской АССР».

Проект состоит из российского и республиканского этапов. В рамках российского этапа флаг посетил восемь федеральных округов России, где в рамках праздничных мероприятий было нанесено 68 нашивок с изображением флагов субъектов, в которых зарегистрированы региональные национально-культурные автономии татар.

Республиканский этап эстафеты стартовал в конце июня, и к сегодняшнему дню флаг побывал уже в 26 районах республики, о чём свидетельствуют нашивки с гербами муниципалитетов Татарстана.

Сегодня церемония чествования флага состоялась на центральной площади города. Бавлы стали 27 муниципалитетом, чествовавшим флаг. К нам он прибыл из Тетюшского района и отправился в Ютазинский район. В торжественной обстановке глава района Рамиль Гатиятуллин прикрепил к флагу нашивку с гербом Бавлинского района.

«За 100 лет наша республика преобразилась, стала самым комфортным местом проживания. В этом есть и участие Бавлинского района, – отметил глава района. – В этом году и наш район отмечает 90-летие. За эти годы он прошёл огромный путь и теперь является одним из красивейших районов республики. Спасибо всем бавлинцам, ветеранам за их огромный труд, благодаря которому наш район процветает».

В этот праздничный день в Бавлы прибыла советник председателя Молодёжного правительства Татарстана по вопросам культуры Гульфия Мутугуллина.

«Я впервые в Бавлах, и мне здесь очень нравится, – сказала она. – Очень рада, что на расстоянии около пяти часов езды от Казани есть такой красивый город, улыбающиеся счастливые люди. Поздравляю всех с праздником и желаю процветания нашей республике».

В ходе мероприятия памятными знаками были награждены самые достойные жители нашего района. Среди них были ветераны, врачи, работники культуры и многие другие. Праздничности мероприятию добавили выступления самодеятельных артистов.

Флаг должен посетить 43 муниципальных района, два городских округа республики и вернуться в Казань. 30 августа в рамках празднования Дня республики состоится финальное мероприятие эстафеты. Затем флаг займёт своё место в Национальном музее столицы.

Айгуль Хусаенова

bavly-tat.ru