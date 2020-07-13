Беседы об искусстве в мастерской Винеры Абдуллиной

10 июля 2020 года прошла творческая встреча и мастер-класс в мастерской

заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан Винеры Завиевны Абдуллиной, председателя жюри конкурса детских рисунков «Мой Татарстан», с детьми, участвующими в выставке-конкурсе «Любимый Татарстан».

Познавательная беседа с мастером о процессе создания скульптуры произвела незабываемое впечатление не только на детей, но и на присутствовавших родителей.

Хозяйка мастерской поведала об особенностях выбора материала для работы со скульптурой, о качествах используемого материала так, что участники мастер-класса научились легко отличать бронзу от латуни и меди.

Образная характеристика скульптурных моделей Чингисхана, Наполеона, Байрона, Пушкина, деятелей современной культуры, колоритных образов в обычаях и традициях татарского народа позволила ребятам выбрать понравившуюся работу мастера, дать ее описание и выразить свое отношение к ней.

Беседа об искусстве прошла во время традиционного чаепития с чак-чаком в выстановочной гостиной среди разноплановых завораживающих работ Винеры Абдуллиной. Эта экспозиция её работ является единственным в своем роде национальным музеем скульптуры таковым, каким мы любим его называть.

В процессе мастер-класса дети занимались формовкой из гипса, лепкой из глины, знакомились с рисунками художника С. Бахтияровой. Для примера были показаны эскизы, выполненные в технике пастели: портрет Сююмбике с ребенком на руках, татарская красавица в голубом калфаке, мужской портрет в тюбетейке.

Творческое общение позволило подрастающему поколению проникнуться национальным духом, поговорить на татарском языке, подружиться за чашечкой чая с мятой и сладкими пирогами. Свои поделки из глины дети взяли с собой на память.

По окончании встречи администратору конкурса «Любимый Татарстан» Линаре Николашкиной была подарена авторская монография «Голос героической души народа».

В этой книге, написанной в соавторстве искусствоведами Р. А. Бахтияровым и А. Ф. Дмитренко, и изданной к 75-летию Великой Победы, представлены более 120 известных произведений советской живописи и скульптуры. Среди образцов нашей национальной культуры в книге ярко обозначены символические образы: памятник Мусе Джалилю (1967, скульптор В. Е. Цигаль) и картина известного художника-

живописца Ахмата Лутфуллина «Прощание» (1974).

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