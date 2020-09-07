В Екатеринбурге стартуют бесплатные курсы татарского языка

Бесплатные курсы татарского языка стартуют в ОЦ «Институт Каюма Насыри» при Постоянном представительстве Республики Татарстан по адресу: Сакко и Ванцетти,24. Первое занятие состоится 19 сентября 2020 г. Начало 12:00 часов.

Программа обучения содержит различные практические задания направленные на формирование способности понимать татарскую речь и выражать свое коммуникативное намерение в конкретных ситуациях повседневного общения.

Один раз в неделю также проводятся онлайн-уроки с преподавателями Высшей школы национальной культуры и образования им.Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Методист центра: Алетдинова Динария Идрисовна, преподаватель высшей категории.

Наличие маски (респиратора) при посещении занятий обязательно.

tatur.tatarstan.ru