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В Екатеринбурге стартуют бесплатные курсы татарского языка

В Екатеринбурге стартуют бесплатные курсы татарского языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 07.09.2020 0 5

Бесплатные курсы татарского языка стартуют в ОЦ «Институт Каюма Насыри» при Постоянном представительстве Республики Татарстан по адресу: Сакко и Ванцетти,24. Первое занятие состоится 19 сентября 2020 г. Начало 12:00 часов.

Программа обучения содержит различные практические задания направленные на формирование способности понимать татарскую речь и выражать свое коммуникативное намерение в конкретных ситуациях повседневного общения.

Один раз в неделю также проводятся онлайн-уроки с преподавателями Высшей школы национальной культуры и образования им.Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Методист центра: Алетдинова Динария Идрисовна, преподаватель высшей категории.

Наличие маски (респиратора) при посещении занятий обязательно.

tatur.tatarstan.ru

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