БФ «Закят» ДУМ РТ направил для 120 пожилых татарстанцев и многодетных семей продуктовые наборы

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает оказывать населению продовольственную помощь. Так, вчера, 23 ноября, для 120 нуждающихся – пожилым людям старше 65 лет и многодетным семьям Арского, Апастовского, Алексеевского, Альметевского, Актанышского и Алькеевского районов было направлено продовольственное обеспечение. В составе продуктовых наборов — мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сладости, сахар, макароны и чай. Продовольственные пакеты на местах до пожилых и многодетных семей доставят имам-мухтасибы.

Раздача продуктовых наборов для нуждающихся семей осуществляется в рамках проекта «Центр социальной помощи в Республике Татарстан» при поддержке Фонда Президентских грантов. Проект направлен на поддержку нуждающихся семей по РТ с целью преодоления последствий пандемии. Планируется, что проект охватит 48 мухтасибатов ДУМ РТ — это более 1000 продуктовых наборов по всем муниципальным районам Республики Татарстан.

Инициатива по оказанию помощи нуждающимся в БФ «Закят» стартовала с начала объявленного в республике режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса и продолжается до сих пор.

dumrt.ru