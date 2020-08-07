БФ «Закят» ДУМ РТ продолжает раздачу продуктовых наборов нуждающимся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает оказывать населению продовольственную помощь. Так, на этой неделе продуктовые наборы бесплатно были переданы 30-ти нуждающимся – инвалидам, одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Кроме того, сегодня, в 17-ый день месяца Зуль-хиджа (7 августа), еще 10 человек получили продовольственный пакет, в который вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сладости, сахар, макароны и чай. Помимо продовольственных гостинцев подопечным фонда вручили перевод смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленный ДУМ РТ.

Инициатива по оказанию помощи нуждающимся в БФ «Закят» стартовала с начала объявленного в республике режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса и продолжается до сих пор. По мере поступления денежных средств БФ «Закят» ДУМ РТ организует раздачу продуктов питания нуждающимся и осуществляет сбор пожертвований на приобретение продовольствия.

Если у вас есть желание принять участие в этом благом деле, вы можете пожертвовать денежные средства на номер карты Сбербанка 4817 7601 6652 0787 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» Бурганова Майя Атамуратовна).

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

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