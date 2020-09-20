Библиотечные фонды Санкт-Петербурга пополняются новыми книгами, изданными в Татарском книжном издательстве

В рамках фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР, состоялась торжественная передача книг, изданных Татарским книжным издательством, в Библиотеку национальных литератур.

Библиотека национальных литератур много лет выступает партнёром Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В стенах БНЛ прошло множество национально-культурных мероприятий, презентаций книг татарских авторов, круглые столы и конференции.

Успешно продолжает свою работу совместный культурно-просветительский проект «Татарская гостиная». Данный проект создан по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан и стартовал в сентябре 2013.

Цели проекта: ознакомление с историческими фактами и событиями, раскрывающими роль татарского народа в истории многонациональной России, вклад в становление и укрепление российской государственности и культуры; углубление и расширение познания о народном творчестве татарского народа, народных праздниках, традициях и обычаях татарского народа, декоративно-прикладном искусстве и народных костюмах; сохранение и развитие национальной татарской культуры.

Также, книжные наборы будут переданы в библиотеки №4 Василеостровского района, Татарского культурного центра «Мирас» и филиал библиотеки №1 Калининского района Санкт-Петербурга.

tatspb.tatarstan.ru