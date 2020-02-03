Благо…творитель. Памяти Эдуарда Ганеева

8 февраля в Саратове состоится международный форум-конференция «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее», посвящённый памяти Эдуарда Ганеева (15.01.1952 — 08.02.2019).

В жизни каждого поколения есть люди, которые благодаря своей целеустремлённости и силе характера способны преображать окружающий мир в лучшую сторону, формируя вокруг себя пространство труда, созидания и благих дел.

Эти люди определяют вектор развития общества, дают импульс новым начинаниям, их жизненный путь для многих последователей становится примером истинного служения своей стране и своему народу. Для тысяч мусульман России олицетворением такой душевной щедрости, необыкновенной доброты и отзывчивости являлся при жизни и является поныне известный саратовский благотворитель, успешный предприниматель и общественный деятель Эдуард Ганеев.

«Чем больше помогаю людям, тем больше мне Аллах даёт», — любил повторять Эдуард Анварович. И действительно, жизнь Эдуарда хаджи полна примеров добрых дел: это и десятки построенных мечетей и медресе, это помощь нуждающимся и людям, попавшим в беду, это многолетняя поддержка обучающейся молодёжи, а также забота о возрождении и сохранении национальной татарской культуры. Бесценными были даже житейские советы, полученные от этого мудрого человека, знающего, что такое добро, справедливость и честь.

Форум соответствует масштабу личности

В память об Эдуарде Анваровиче ГАНЕЕВЕ в историческом парке «Россия — моя история» 8 февраля состоится масштабный форум, организаторами которого при поддержке правительства Саратовской области выступили Духовное управление мусульман Поволжья, исполком Всемирного конгресса татар и общественная культурно-просветительская организация «Возрождение».

В преддверии этого большого мероприятия сопредседатель Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат БИБАРСОВ рассказал корреспонденту «МК» в Саратове» о том, какова программа форума, и поделился воспоминаниями о дружбе и сотрудничестве с Эдуардом Ганеевым:

— Инициатива проведения памятной годовщины со дня смерти принадлежит семье Ганеевых, дочери Эльмире и Рашиду БИКТАШЕВЫМ — зятю Эдуарда хаджи, которые во многом продолжили благие дела и начинания Эдуарда Анваровича. Духовное управление мусульман Поволжья поддержало эту идею. А у меня возникло предложение, чтобы мы не просто собрались в мечети на памятный вечер, а организовали мероприятие, которое бы соответствовало масштабу личности Ганеева. Сразу было очевидно, что почтить память этого уникального многогранного человека и выразить ему своё уважение захочет множество людей, и это не только жители Саратова и нашей области. Эдуард хаджи был известен далеко за пределами Саратовского региона. А поскольку среди мусульман он пользовался огромным уважением как меценат и спонсор многих мероприятий, было решено провести форум, посвящённый, в том числе, продолжению традиций благотворительности и меценатства, заложенных Ганеевым. И мы хотим не просто пригласить известных людей, поговорить и вспомнить его добрым словом, но и выйти на какой-то реальный результат, чтобы благие дела продолжились. Поэтому в рамках форума пройдёт научно-практическая конференция по данной проблематике и, возможно, будет создан благотворительный фонд.

В мероприятии заложен и чисто духовный аспект. В тот же день состоится вечер памяти, который мы начнём с чтения Корана, покажем документальный фильм об Эдуарде хаджи. Как это принято и у христиан, и у мусульман, люди, сидя вместе за накрытым столом, будут вспоминать о хорошем, душевно и материально щедром человеке, рассказывать о его добрых делах.

Делегации со всей России

— Уже известно, кто примет участие в форуме? Будут ли иногородние гости?

— Как ожидается, форум будет очень представительный. Со всей страны, оставив свои дела, приедут очень уважаемые люди — религиозные и общественные деятели, представители власти, предприниматели и бизнесмены, научные работники, чтобы вспомнить о Человеке с большой буквы, которого уже год нет с нами. Дали согласие выступить на форуме с приветственным словом председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации шейх Равиль хазрат ГАЙНУТДИН, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат САМИГУЛЛИН, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Зиннурович ЗАКИРОВ, ректор Булгарской исламской академии Данияр Мавлиярович АБДРАХМАНОВ, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшович МУХАМЕТШИН и многие другие известные в мусульманском сообществе люди. Надеемся, что несмотря на занятость своим присутствием почтят наш форум губернатор Саратовской области Валерий Васильевич РАДАЕВ и председатель совета директоров АО УК «Аэропорты регионов», генеральный директор АО «Комплекспром» Ринат Шавкятович ХАЛИКОВ.

Ганеев возродил традицию меценатства

— Мукаддас хазрат, расскажите, когда вы познакомились с Эдуардом Анваровичем и как складывались ваши отношения?

— Моя дружба с этим добросердечным человеком, который помогал всем, кто находился рядом с ним и нуждался в его поддержке, длилась более 30 лет. Я познакомился с ним в 1987 году, когда из Уфы приехал в Саратов и стал здесь имамом тогда ещё старой мечети. Я вообще не знал, кто это, в какой он должности. Просто обратил внимание на очень энергичного, шустрого такого паренька, который сразу пригласил меня в общежитие, где надо было новорождённому дать имя, прочитать Коран. По разговору было видно, что молодой человек хорошо воспитан, образован, и складывалось ощущение, что человек высокого статуса. Все старокулаткинцы, кто жил в Саратове в то время, друг друга хорошо знали. А у меня бабушка по отцу родом из тех мест, поэтому тоже считался земляком и неоднократно слышал, как ещё тогда о Ганееве уважительно отзывались, говорили: «Это наш земляк-старокулаткинец Эдуард Ганеев, к нему всегда можно обратиться, поможет чем сможет». Так познакомились и стали общаться.

— А как получилось, что Ганеев стал крупным благотворителем и генеральным спонсором многих больших, даже федерального уровня мероприятий?

— Это я даже точно сказать не смогу, когда и как так случилось. К меценатству и благотворительности каждый сам приходит по мере взросления и обретения мудрости, или, бывает, так жизненные обстоятельства складываются. Ведь в советское время у местной мечети и материальных проблем не было. Наоборот, мечеть имела такие солидные средства, что мы отправляли деньги в Фонд мира и в ДУМ России. Так что тогда не было особой необходимости заниматься благотворительностью.

Я вырос в Уфе. И по приезде в Саратов сразу обратил внимание, насколько здесь уважительно относились к верующим. Все татары практически считали себя мусульманами. Эдуард Анварович сразу запомнился своим почтительным отношением и расположил к себе. Мы стали часто общаться. А вот его материальная поддержка потребовалась, когда наступило экономически трудное постсоветское время, и позже, когда началось строительство мечетей. И где-то с середины 90-х годов прошлого века Эдуард хаджи Ганеев стал основным спонсором и благотворителем саратовской мусульманской общины, в жизни которой принимал самое активное участие.

Человек щедрой души

По словам Мукаддаса хазрата Бибарсова, именно с Ганеева в Саратове началось возрождение традиций исламского меценатства. В начале 2000-х годов он делал крупные пожертвования на строительство Саратовского исламского комплекса и с момента возведения новой мечети до конца жизни регулярно выделял немалые средства на её содержание. Только оплата теплоснабжения и энергоресурсов ежемесячно составляла более 100 тыс. руб. «Эдуард хаджи и мне лично постоянно помогал», — говорит муфтий. В 2005 г. за счёт его спонсорских средств был произведён ремонт и оборудован третий этаж национальной татарской гимназии. Он регулярно выделял деньги на текущие ремонты здания и ежегодно спонсировал ученическую конференцию «Народы Поволжья: история, образование, культура». Ганеев оказал неоценимую материальную и финансовую помощь при строительстве соборной мечети в Дергачах, благодаря его поддержке было выкуплено здание для организации медресе в Вольске. А сколько он сделал для возрождения и сохранения национальной татарской культуры! Ежегодно выделял значительные средства на проведение народного праздника «Сабантуй» в Саратове, а также организацию главного мусульманского праздника Ураза-байрам и других торжеств.

А с каким трепетом и любовью Эдуард хаджи относился к родной земле — к Старокулаткинскому району, к сёлам Старый Мостяк, где родился, и Старый Атлаш, где учился и затем сам учительствовал! Местный муниципалитет получил своё развитие и благополучие во многом благодаря стараниям и заботе Ганеева. В 2013 г. он возглавил Старокулаткинский район и стал активно поддерживать все стороны жизни — и духовную, и социально-экономическую, и культурную. При его непосредственном участии на территории района построили 25 мечетей! В Старом Мостяке им ещё в 2006 г. была отстроена мечеть «Гани», а в 2008-м состоялось открытие мечети «Сафия». В селе Старая Кулатке в 2014 г. возведена мечеть «Анвар», а годом позже построено медресе. И Ганеев до самой своей смерти практически содержал все мечети района, организовывал мусульманские праздники, отправлял до 30 человек в хадж. Он также помогал строительству и восстановлению христианских храмов и церквей. Кроме этого занимался благоустройством сёл, их газификацией и водоснабжением, ремонтировал детские сады и школы, развивал инфраструктуру. По его инициативе и при спонсорстве в Старой Кулатке в 2016 г. прошёл федеральный «Сабантуй», собравший 35 тыс. гостей! А в 2018-м в селе состоялся Всероссийский фольклорный фестиваль «Тугярек уен». В район приехали 6500 участников со всей России! Щедрость его большого сердца и души не знала границ!

Чётко шёл к цели

Для понимания силы характера Ганеева, его харизматичности, целеустремлённости, чисто человеческих и деловых качеств Мукаддас хазрат привёл всего лишь один, но очень показательный пример. Духовный лидер поволжских мусульман и Эдуард хаджи несколько раз вместе совершали хадж в Мекку. Паломники знают, насколько трудно попасть туда, где стремятся побывать хоть раз в жизни миллионы мусульман со всего мира. И все знают, что существуют чёткие неукоснительные правила паломнических туров: каждое государство имеет определённую квоту на количество участников. А за неделю до начала Большого хаджа доступ в Саудовскую Аравию, где он проходит, закрывается.

— Расскажу один случай, где приключений и трудностей было в избытке, — говорит муфтий. — Это был наш второй хадж в Мекку. И поскольку мы ехали по приглашению Всемирной исламской лиги, имели правительственную визу. Наверное, это нас расслабило и успокоило. Дел перед началом поездки было много, закрутились совсем и приехали в Москву за три дня до начала хаджа, все паломники уже давно уехали. Поэтому в аэропорту нас жёстко завернули, сказав, что время нашего заезда давно истекло. Но Ганеев как-то сумел договориться, нас всё же зарегистрировали и разрешили вылететь в Стамбул. Самолёт немного задержался, и когда подбежали к стойке регистрации на Медину, нам чётко сказали, что хадж уже закрыт, время отправки паломников истекло и исключений быть не может. Там за неделю всё закрывается! Собственно, мы это и так знали, но очень надеялись на чудо. Короче, я совсем сник, понимая, что пытаться организовывать такое путешествие самостоятельно совершенно бессмысленно…

Но надо знать Ганеева! Он просто излучал энергию и развил кипучую деятельность! Поехали в гостиницу и стали выстраивать маршрут, продумали все варианты, прекрасно осознавая бесперспективность задуманного. В итоге утром вылетели из Стамбула в Бейрут, надеясь оттуда долететь до Эр-Рияда. Так как до рейса в Саудовскую Аравию было несколько часов, мне очень захотелось посмотреть на палестинские лагеря. Отправились в поездку на такси и попали в жуткий затор! Думали, ну всё, теперь уже точно никуда не успеем! Но всё же смогли вырваться и вернулись обратно в аэропорт, и даже вовремя вылетели в Эр-Рияд. Оттуда рано утром на машине отправились в Мекку — а это около 1000 километров пути! За 300 километров до города стали попадаться посты заграждения, ограничивающие доступ паломников. Сотни тысяч людей не имели возможности попасть к исламским святыням! Но мы, теперь уже благодаря наличию правительственной визы и способности Эдуарда хаджи со всеми договариваться, смогли прорваться в Мекку. Добрались до города уже за полночь, забыв в суматохе переодеться. Пришлось купить и принести в жертву двух баранов. А утром уже начался сам хадж, и мы на него успели!

Наверное, Аллах нас очень любит, раз ниспослал такие приключения и позволил припасть к святыням и пройти свои семь кругов. Никто не решился бы на такое рискованное путешествие, ведь шансов никаких не было! Но нам благодаря помощи Всевышнего и целеустремлённости Эдуарда хаджи всё удалось. Место проведения хаджа — это точка сосредоточения энергии верующих мусульман всего мира. Кто побывал там, знает, что пребывание в святых местах порождает особые ощущения — будто находишься вне времени и пространства, возникает созерцательное отношение ко всем мирским делам. Там, в Мекке, понимаешь, что всё это суета, а в мире существует нечто более значимое и вечное…

Воспитать последователей

— Мукаддас хазрат, позвольте вернуться к предстоящему форуму. Поскольку к мероприятию привлечены и духовные лидеры мусульман, и успешные предприниматели, не могли бы вы более чётко сформулировать основные цели форума?

— Конечно, первая и главная цель — отдать дань уважения памяти Эдуарда хаджи Ганеева, показать, какую недолгую, но праведную, полную добрых дел и поступков он прожил жизнь. Мы все когда-нибудь предстанем перед Всевышним и будем отчитываться за то, что сделали в своей жизни. Каждому человеку отмерен свой срок: но один расплёскивает эти годы словно воду, другой же строит из них дворцы, словно из крепких камней, идя путём благочестия, мудрости и щедрости. Всё забывается на этом свете, если не поддерживать память о человеке или событии. Поэтому мы проводим форум, важный для сохранения памяти о меценате не только с точки зрения духовной и религиозной составляющих, но и с позиции воспитательного процесса и культурно-просветительного воздействия.

Любой человек должен иметь корни, знать истоки своего рода и поддерживать традиции предков. На этом основывается духовная сила народа. Вот почему сегодня многие люди духовно слабы и неразвиты? Потому что немногие знают своих прадедов, мало интересуются историей. А человек подобен дереву: если корни уходят неглубоко, растение обречено на гибель.

И оставить след на земле

— Форум нужен нам, ныне живущим, чтобы показать: у каждого народа есть реальные примеры деятельных, позитивных, несгибаемых, добросердечных и отзывчивых людей. И Эдуард Ганеев — яркий пример гуманистического, жертвенного и мудрого отношения к жизни, — подчёркивает Муккадас Бибарсов. — Сейчас многих хороших и даже верующих людей как будто какая-то закрытая оболочка окружает, до них невозможно достучаться, и они не понимают, что отдавая и жертвуя, они себя духовно возвышают. Поэтому наша задача — раскрыть их лучшие человеческие качества и духовно обогатить.

Когда земная жизнь человека оканчивается, на земле остаётся только то, что он сделал. Поэтому не надо жить одним днём, только для себя. Для сохранения памяти имеет смысл дарить себя, свои пожертвования и дела нуждающимся людям. Мы надеемся, что этот форум поможет воспитать из современных бизнесменов будущих меценатов и благотворителей — последователей братьев Хусаиновых и Эдуарда Ганеева. Я уверен, что добрые дела и благотворительные проекты Эдуарда хаджи обязательно найдут наилучшее воплощение в нашем обществе, это и послужит лучшим сохранением его памяти. Мы ждём на форуме всех, кто хочет прикоснуться к истории наших наилучших современников и может предложить пути осуществления благих инициатив!

Эдуард Ганеев родился 15 января 1952 г. в селе Старый Мостяк Старокулаткинского района Ульяновской области в семье учителя местной школы. Окончив школу, пошёл по стопам родителей, поступив в педагогический вуз. Несколько лет работал директором школы в Старом Атлаше, был заведующим отделом культуры райисполкома. В конце 80-х годов волею судьбы оказался в Саратове, с этого момента его жизнь была связана с электротехническим заводом. В 1993 г. Ганеев возглавил ЭТЗ, вывел его из затяжного криза и преобразовал в современное инновационное предприятие, выпускающее надёжную автоматику и телемеханику для железных дорог России. Этому предприятию было отдано более четверти века. Эдуард Ганеев неоднократно отмечался руководством Саратовской области за свои производственные успехи и большую общественную работу. С 2008 по 2010 г. он был членом Общественной палаты области. С 2013 г. до своей кончины Эдуард Анварович являлся главой Старокулаткинского района, успешно совмещая две ответственные должности.

За свои заслуги перед государством и за большой вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области Эдуард Ганеев был удостоен ордена Почёта и знака губернатора «За меценатство и благотворительность». В 2008 г. его имя занесли на Доску почёта г. Саратова. За работу по сохранению духовного и культурного наследия татарского народа, за внимание к нуждам российской уммы и стремление помогать людям Эдуард хаджи Ганеев от имени Совета муфтиев России был награждён орденом «Аль-Фахр».

Сайт ДУМСО со ссылкой на saratovnews.ru