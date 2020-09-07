enrutat
Главная / Благодарственное письмо от ВКТ за доблестный труд
Благодарственное письмо от ВКТ за доблестный труд

Благодарственное письмо от ВКТ за доблестный труд

в Новости, Слайдер, Главные новости, Соотечественники, 07.09.2020 0 3

Компания «Уфанет» на сегодняшний день является не только источником информации, но и занимается серьезной воспитательной работой. Компания ежегодно выступает организатором масштабных социальных акций — «Дети — наше будущее», «Весенний бал» выпускников, «Марафон классической музыки».
Ведется работа в области межнационального согласия. Примером тому является наличие в сетке вещания оператора «Уфанет» каналов на русском, татарском, башкирском и чувашском языках.

За добросовестный труд в сфере телевещания, за передачи воспитательно-познавательной тематики и за социальную направленность компании, сегодня представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин вручил благодарственное письмо от имени вице-премьера Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева заместителю генерального директора АО «Уфанет» Кузьменок Елене Валерьевне.

Гульшат Сафина

Уфа

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.