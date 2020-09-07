Благодарственное письмо от ВКТ за доблестный труд

Компания «Уфанет» на сегодняшний день является не только источником информации, но и занимается серьезной воспитательной работой. Компания ежегодно выступает организатором масштабных социальных акций — «Дети — наше будущее», «Весенний бал» выпускников, «Марафон классической музыки».

Ведется работа в области межнационального согласия. Примером тому является наличие в сетке вещания оператора «Уфанет» каналов на русском, татарском, башкирском и чувашском языках.

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За добросовестный труд в сфере телевещания, за передачи воспитательно-познавательной тематики и за социальную направленность компании, сегодня представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин вручил благодарственное письмо от имени вице-премьера Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева заместителю генерального директора АО «Уфанет» Кузьменок Елене Валерьевне.

Гульшат Сафина

Уфа