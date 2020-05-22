Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ раздал татарским студентам из разных стран мира, которые обучаются в Казани ифтар-наборы

Продовольственные боксы VIII Республиканского ифтара татарские студенты получили из рук генерального директора благотворительного фонда «Закят» Булата Марданова и первого заместителя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, а также заместителя по работе с татарскими общественными объединениями

регионов Российской Федерации Марса Тукаева.

Кроме того, еще 40 продуктовых гостинцев по случаю наступающего Ураза-байрама подарили выдающимся деятелям, внесшим значителный вклад в развитие Татарстана и татарского народа.