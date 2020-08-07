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Более тысячи татарстанцев стали участниками фотомарафона #МойТатарстан

Более тысячи татарстанцев стали участниками фотомарафона #МойТатарстан

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 07.08.2020 0 3

На сегодняшний день выложено 1600 фотографий под хештегом #ПрекрасныйТатарстан.

Фотомарафон «МойТатарстан» по созданию классного контента для соцсетей продолжает набирать участников. На данный момент уже зарегистрировано более 1000 человек и выложено 1600 фотографий под хештегом #ПрекрасныйТатарстан.

Фотомарафон «МойТатарстан» стал логическим продолжением блогтура #ПрекрасныйТатарстан, где блогеры открывают удивительные места республики и делятся фотографиями и видео в своих социальных сетях.

Для всех, кто принимает участие, запланированы образовательные мастер-классы, вебинары и онлайн-уроки, которые помогут участниками сделать классные фотографии и видео. Экспертами марафона стали известные казанские фотографы и блогеры: Олег Самойлов, Артем Горланов и Настя Губинская.

Присоединиться к марафону можно в любой день до окончания приема работ — 8 сентября на официальных страницах в ИнстаграмеВКонтакте и на сайте марафона #МойТатарстан. Победители получат ценные призы на торжественной церемонии 13 сентября. Среди них — квадрокоптер, беззеркальные фотокамеры, умные колонки, экшн-камера и другие ценные призы.

kazanfirst.ru

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