Борьба «Корэш» на «Московском онлайн-Сабантуе 2020»

Древнее искусство татарской национальной борьбы «Корэш» считается одним из центральных представлений праздника Сабантуй, являясь его кульминацией и завершающей точкой. Борьба привлекает внимание участников и гостей праздника своей зрелищностью, где демонстрируются древние тюркские традиции.

Ситуация, сложившаяся в результате мировой пандемии коронавируса, не позволила в этом году провести Сабантуй так, как это делалось в течение многих столетий: на открытой площадке при собрании большого числа зрителей и гостей. Отказаться от проведения национального праздника означало бы отступление от традиций предков. Поэтому, свято храня обычаи отцов и дедов, но в полной мере пользуясь достижениями современной цивилизации, Автономия татар Москвы провела Сабантуй в онлайн-формате. А какой Сабантуй без традиционной борьбы Корэш? Новейшие технические достижения дали возможность решить этот вопрос.

4 июля на онлайн-площадке – специальном интернет-канале «Корэш» — были проведены мастер-класс по борьбе, показательные поединки от 4-кратного чемпиона России, 2-кратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Ренаса Каримуллина, и действующего чемпиона России мастера спорта Динара Каримуллина, который комментировал победитель Универсиады, мастер спорта международного класса Ильнар Галиев.

Помимо этого, на площадке «Корэш» был устроен показ исторических кадров борьбы на Сабантуях прошлого и записи крупнейших соревнований, в числе которых — чемпионат мира, проходивший в Татарстане при участии спортсменов из 42 стран мира. Гости онлайн-Сабантуя смогли увидеть борьбу самых титулованных спортсменов последних лет — Разиля Нургалиева, Артура Зулькарнаева и 180-килограммового батыра-тяжеловеса Сергея Павлика.

Перед зрителями на канале выступил президент «Федерации корэш России» Джаудат Миннахметов. В студии перед гостями выступили вице-президент «Федерации корэш России» Равиль Ногуманов, мастер спорта международного класса судья международный категории Наиль Махмутов, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан, главный организатор спортивных игр и борьбы корэш на Сабантуях, заместитель председателя Оргкомитета Сабантуя 2020 Джафар Файзрахманов.

Несмотря на то, что в этом году на Сабантуе не было победителя, зрители смогли увидеть красивую и бескомпромиссную борьбу профессионалов. На спортивной площадке всех объединила любовь к спорту и состязаниям, дружеский дух открытости, спортивный азарт и мирное соперничество.

Автономия татар Москвы