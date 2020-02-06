Борис Хохряков поприветствовал актив татарских общественных объединений УрФО

Вчера Нижневартовске прошла встреча с руководителями и активом татарских общественных организаций УрФО, в ходе которой заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев подвел итоги работы конгресса за прошлый год и обсудил дальнейшие планы.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков направил приветствие в адрес участников заседания: «Визит представителей татарского народа со всего федерального округа в Нижневартовск, уверен, поможет познакомиться с легендарной историей освоения Севера, ближе узнать столицу Самотлора, где в мире и согласии проживают люди многих национальностей. Среди них немало известных и уважаемых тружеников – нефтяников и газовиков, строителей и врачей, педагогов и деятелей культуры, внесших заметный вклад в развитие города, региона.

Органы государственной власти Югры, Дума автономного округа придают огромное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого этноса, сбережения их культуры и языка. Мы заботимся об укреплении мира и межрелигиозного согласия на территории региона».

Борис Хохряков выразил слова признательности всем, чьи усилия направлены на развитие татарского языка и культуры, реализацию значимых образовательных, просветительских, информационных проектов. «Всё это большое, серьёзное и очень нужное для общества дело, – отметил спикер. – Благодарю тех, кто участвует в этом созидательном процессе, стремится укрепить стабильность и дружбу между народами».

Напомним, в 2021 году Нижневартовск станет местом проведения федерального праздника татарского и башкирского народов «Сабантуй».

Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа