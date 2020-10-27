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Бугульминская школьница победила в одной из номинаций республиканского конкурса

Бугульминская школьница победила в одной из номинаций республиканского конкурса

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 27.10.2020 0 6

В конкурсе принимали участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ городов и районов Республики Татарстан, а также дети старших групп дошкольных образовательных учреждений.

Юные художники писали картины по трем номинациям: «75-летие Великой Победы», «100-летие образования ТАССР» и «Безопасность дорожного движения».

В эти дни, с учетом ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Бугульминское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», совместно с территориальным отделением управления ГБУ «Безопасность дорожного движение» провели встречи с участниками конкурса из образовательных учреждений с выездом на места. Юных художников поблагодарили за участие в конкурсе, вручили дипломы и подарки.

Конкурс «Дети рисуют страну» с каждым годом все больше и больше набирает популярность. В этом году в нем приняли участие 77 детей, и все они получили дипломы и подарки.

Аделина Мингазова из лицея №2 Бугульминского муниципального района стала победительницей регионального конкурса в номинации «Год 100-летия образования ТАССР».

Наталья Панина

bugulma-tatarstan.ru

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