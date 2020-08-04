Бугульминской библиотеке передали уникальную книгу об истории татарского народа

Издание «Татар дөньясы. Татарский мир» подарил Ключевской сельской библиотеке-филиалу № 13 глава исполкома этого поселения. Фотоальбом на двух государственных языках выпущен издательством «Заман» к 100-летию ТАССР.

Читатель может ознакомиться со вступительным словом-обращением Президента Татарстана Рустама Минниханова и кратким изложением ключевых сведений об истории и культуре татарского народа.

Основу книги составляют исторические документы, научные работы, исследования, при этом материал изложен простым и интересным языком. Издание иллюстрировано множеством красочных картинок, картографическими материалами, репродукциями и фотографиями, воспроизводящими уникальные документы и события.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются культурой и историей татарского народа, а также может служить в качестве пособия для образовательных учреждений.

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