Бугульминцы стали участниками образовательной акции «Татарча диктант»

26 сентября 2020 года образовательная акция «Татарча диктант» прошла одновременно в Татарстане, субъектах РФ и в странах зарубежья. Желающие могли в режиме онлайн написать диктант на татарском языке. Текст зачитывали через телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-планета». Для Татарстана его озвучил доктор филологических наук, профессор Фоат Галимуллин. Это был отрывок из произведения Ибрагима Гази.

В регионах РФ участники написали отрывок из произведения Нэби Даули под диктовку ведущего телеканала ТНВ Ильдара Киямова. Для стран зарубежья заслуженный артист РТ Филюс Кагиров зачитал отрывок из рассказа Афзала Шамова.

Бугульминцы могли написать диктант, не только посмотрев онлайн-трансляцию, но и на специально организованной площадке. В татарской гимназии №14 имени Хади Атласи для проведения акции выделили актовый зал и кабинеты. Директор образовательного учреждения Фанис Гайнуллин поприветствовал присутствующих и пожелал удачи. Затем участники приступили к диктанту. Среди них были как взрослые люди, так и молодежь.

Анастасия Баландина

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