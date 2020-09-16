«Булгарская застава» ждет своих посетителей

10-11 сентября 2020 года председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов, как представитель Исполкома Всемирного конгресса татар, согласно поручению руководства Всемирного конгресса татар и по приглашению Председателя Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Шевкатовича Гайнетдинова и председателя НКАТ Заволжского района г.Ульяновска, имама-хатиба Первой махалли г.Ульяновска Рафаэля Аминовича Назмутдинова побывал в с. Ивановка Старо-Майнского района Ульяновской области, где на околице деревни, на левом берегу Волги, у удобного залива, возрождается прообраз фортификационного сооружения средневековой эпохи X – XIII вв.

Проект агротуристического, историко-культурного комплекса под названием «Булгарская застава» является объектом рекреации, воссоздания реальной возрожденной копии фортификационных сооружений средневековой крепости периода Волжской Болгарии (IX – нач. XIII вв.). Восстановленная копия (новодел) средневековой крепости создан на основе детального изучения ряда археологических объектов, расположенных на месте городищ периода Волжской Болгарии на территории современной Ульяновской области, части Татарстана и Чувашии, а также Самарской, Пензенской и Саратовской областей. Ближайшие городища такого типа сохранились на территории Чердаклинского и Старо-Майнского районов, в частности, исследованные археологами Юрманское, Ивановское, Кокрятьское, Старомайнское, Краснореченское, Крестовогородищенское. Строительство такого рода фортификационных сооружений (крепостей) не зависим от природно-географических условий и местного рельефа, поэтому их условно называют «неподчиненными» рельефу (т.е. их можно строить в любом месте, в том числе, в равнинных условиях). Этот тип крепостных сооружений располагались традиционно на открытых пространствах, имели правильную форму крепостных стен, укрепленных несколькими башнями, и представляли средневековую укрепленную усадьбу с боевым гарнизоном, который охранял округу, т.е. территорию посадов и слобод от кочевых племен и разбойников. Традиционно такие крепости имели площадь от 6 до 15 га, где 6 га – укрепленная крепость и остальную часть занимал посад (бистә) – рабад). Крепостная стена строилась из дерева – имела горизонтально-вертикальную столбовую конструкцию с боевым ходом, 7 боевыми башнями высотой до 15м.

Места для проживания воинов и жителей напоминают казармы гарнизона, как в самой крепостной стене и некоторых башнях, так и отдельно построенных для жилья зданиях по внутреннему параметру крепости. В центре крепости располагается резиденция начальника гарнизона (бека) и административной структуры. В здании рецепционной зоны располагались кухня и гостевые комнаты, караван-сарай, где останавливались купцы, путешественники и представители государственной власти. Здесь же располагались известные для того времени термы и бани, зал заседаний дивана-совета (конференц-зал), место для охотничьего инвентаря и походных принадлежностей.

Вот такой тип крепостей ныне возрождается в комплексе «Булгарская застава» в Ульяновской области по инициативе и спонсорстве Р.Ш. Гайнетдинова.

В возрождаемом сооружении на берегу залива Волги, состоявшем из двух частей построены и ведется строительство комплекса исторических и современных построек.

По всему комплексу расположены объекты исторической реконструкции вооружения и боевой техники VIII–XIII вв., объекты культурного и исторического показа, рассказывающие о богатейшей истории Среднего Поволжья периода средневековья. Детский городок позволит маленьким гостям окунуться в исторические предания в сказочной форме и позволит почувствовать себя настоящими участниками событий периодов средневековья.

У южных ворот – мини-зоопарк и аквариум «IDEL ZOO», единственный в регионе, представляющий ихтиофауну Идел-Волги.

Здесь же у южных ворот «Балык мунчасы», где можно взять необходимый инвентарь для развлекательной рыбалки.

В залив Волги выходят 3 мостка, на одном из них «Су анасы» для катамаранов и других водных развлечений. Территория посада включает в себя этнографическую деревню «Туган авылым» с возможностью проживания (объект Халяль), небольшое фермерское хозяйство «Авыл Хужа» (здесь разводятся овцы, лошади, пони и домашняя птица (гуси, индюки, куры), а в прибрежной части аквакультурное хозяйство «Балык бистәсе». Также на территории посада располагаются площадки для конных прогулок и традиционного народного праздника «Сабантуй», причал для плавсредств.

Неподалеку от стен крепости, на территории посада начата работа по строительству (заложен фундамент) мечети.

Комплекс находится в процессе строительства и развития, со временем может стать одним из важных этнотуристических центров.

По итогам поездки, анализа всего увиденного на месте «Булгарской заставы», с учетом личного профессионального опыта как археолога и специалиста по созданию историко-культурных заповедников, хочу остановиться на некоторых предложениях, которые могут стать реальностью в ближайшие годы.

I. Идея возрождения средневековой болгаро-татарской городской культуры в Среднем Поволжье и процесс строительства Агротуристического, историко-культурного комплекса «Булгарская застава» является важным вкладом в дело развития этнотуризма в регионе, что позволит решить некоторые вопросы туристического бизнеса, развития духовности, национального самосознания и воспитания молодого поколения в любви к родному краю и интереса к истории и культуре татарского народа.

В связи с этим, рассматриваемый проект целесообразно поддержать и с некоторыми корректировками (наполненными научно-методической базой) и дополнениями развивать и в дальнейшем.

Однако, слабым звеном проекта является увлеченность автора-исполнителя проекта, в основном, историей, городской культурой и фортификацией только Волжской Болгарии.

В этом проекте нужно усилить и роль самой Волжской Болгарии, а также значение Улуса Болгара (в государстве Улуса Джучи) и Казанского ханства в истории и культуре средневековых тюрко-татар и современного татарского народа.

II. Целесообразно разработать научно-методическую основу дальнейшего развития рассматриваемого проекта с упором на активизацию процесса этнотуризма и укрепления базы музейно-краеведческих материалов с привлечением в эту деятельность ведущих ученых-историков, археологов и этнографов, специалистов по музейному делу и архитектуре.

2.1. Необходимо продолжить строительство новых объектов комплекса, ориентированных на этнотуристические цели и воспитание молодого поколения в любви к родному краю и истории своего народа.

2.2. Строительство музея археологии и средневековой истории Среднего Поволжья в одном из сооружений комплекса, который нужно укомплектовать археологическими, этнографическими и иными экспонатами и макетами. Здесь могут оказать помощь археологи и специалисты Ульяновской области и Татарстана (по согласованию условий финансирования работ и хранения коллекций).

2.3. Сотрудничество с музеями и заповедниками регионов Поволжья, в частности, с Болгарским ГИАЗ Минкультуры РТ.

III. В целях активизации и популяризации деятельности рассматриваемого комплекса целесообразно в ближайшие годы на его территории проведение целой серии научно-практических, общественно-полезных и массовых мероприятий.

3.1. Проведение выездного заседания Форума «Болгар Җыены».

3.2. Проведение в Старо-Майнском районе Ульяновской области, в зоне комплекса «Булгарская застава» Всероссийского сельского Сабантуя (по согласованию РТ и Ульяновской области).

3.3. Проведение на базе комплекса Всероссийской научно-практической конференции по проблемам истории региона и населенных пунктов в историческом развитии (Рабочее название: Человек и природа в Среднем Поволжье в историческом развитии. Булгарская цивилизация и ее роль в развитии татарских городов и поселений, расцвете национальной культуры). Предполагаемые сроки: май-июнь 2020 (2021) г.

IV. Подготовка и издание научно-популярных и научных книг (с картами), брошюр и путеводителей по истории средневековых городов Поволжья, по истории развития комплекса «Булгарская застава».

V. Дальнейшая разработка и изготовление различных предметов и товаров этнотуристического характера (открытки, справочники, карты, сувениры и т.д.).

Все вышеназванные моменты послужат для дальнейшего развития комплекса «Булгарская застава» как полноценного этнотуристического объекта и центра духовности и культуры татарского и других народов Поволжья.

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ Альберт Бурханов