Быть ли «Татарской электронной школе»?

Дистанционное обучение обнажило проблему в области национального образования в РТ — все используемые платформы обучают только на русском языке. Отсутствует электронная площадка для изучения школьниками не только предметов на татарском, но и самого татарского языка. Основатель креативного агентства «Теория» Ильдар Аюпов рассказывает на сайте «БИЗНЕС Online», как такая платформа едва не появилась два с лишним года назад и сколько времени и средств может понадобиться на создание подобного проекта.



ИДЕЙ БЫЛО МНОГО, НО ВОПЛОТИТЬ ИХ В ЖИЗНЬ ПРЕДЫДУЩАЯ КОМАНДА МИНОБРНАУКИ НЕ УСПЕЛА

Несколько лет назад от предыдущей команды министерства образования Татарстана был запрос на создание электронный платформы по изучению татарского языка. Его они разослали по всем подобным организациям, в том числе и нам. Потребность в новой платформе возникла тогда в связи с тем, что у платформы «Ана теле» по изучению татарского языка есть много проблем и минусов. С одной стороны, она хороша методически, потому что ее контент разрабатывали местные специалисты. С другой — она довольна дорогая, обслуживание обходится республике в серьезную сумму. Во-вторых, она универсальная, то есть не направлена на обучение татарскому языку именно детей, а на изучение языка всеми. В-третьих, функционал, который там есть, значительно устарел, потому что эту платформу EF делал довольно давно. Ее нужно постоянно совершенствовать, поскольку она не соответствует современным интерактивным стандартам. Также «Ана теле» не основывается на школьной программе, у нее своя собственная. Кроме того, язык там преподают в онлайн-формате живые люди — педагоги из КФУ, а это достаточно трудоемко. И набор этих минусов, которые есть у платформы «Ана теле», привел в то время к мысли, что нам нужна своя новая платформа. У министерства образования появился такой запрос, и мы предлагали идеи того, каким образом это можно реализовать.

Кроме этого, у руководства министерства образования была идея видоизменить платформу «Татар иле», которая была запущена как татарская социальная сеть, поскольку на нее также выделяются республиканские деньги. Хотели сделать ее платформой по изучению татарского языка. Но, после того как идея не нашла своей реализации, социальную сеть «Татар иле» переформатирована под школьную электронную энциклопедию.

Затем была идея сделать отдельную интерактивную платформу по изучению татарского языка именно для школ, возможно, в рамках учебного комплекта «Салям!». Но это было про изучение татарского языка, а не всех предметов на татарском. Когда дойдет дело до всех дисциплин, вообще не известно. В целом идей было много, но воплотить их в жизнь предыдущая команда минобрнауки не успела.

О том, как именно будет выглядеть платформа, станет ли отдельной программой или начнет существовать в рамках школьной, до деталей мы не доходили. Все эти переговоры велись два с лишним года назад, но потом случилась известная история с прокурорскими проверками, когда татарский язык в школах перевели на добровольную основу, и вся команда в министерстве образования республики сменилась. От новой команды минобра такого запроса не поступало.



СОЗДАТЬ «ТАТАРСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ШКОЛУ» — ЭТО УЖЕ БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Если создавать платформу по изучению татарского языка с нуля, на это уйдет минимум год. Можно, конечно, сделать и быстрее, но комфортный срок — это год. В зависимости от объема период, естественно, может увеличиться. Если внедрять татарский язык на готовую платформу, то тоже уйдет определенное время — минимум полгода. Потому что нужно разрабатывать и адаптировать контент, а инженеры должны его внедрить, так что это тоже небыстрый проект. Хотя полгода для онлайн-проекта — это довольно короткий срок.

Я слышал о том, что министерство образования Татарстана ведет переговоры с существующими российскими онлайн-платформами по размещению на их базе видеоуроков на татарском языке. Да, взять одну из готовых российских платформ и добавить татарский — это экономия времени, поскольку большинство решений похоже и повторяется. Но в таком решении есть как плюсы, так и минусы: как только ты берешь чужую платформу, ты должен будешь ежегодно отдавать абонентскую плату, как и в истории с EF, на чьей платформе размещен проект «Ана теле», а также платить за изменение контента — за добавление и внесение поправок. Из плюсов — будет быстрее и сразу понятно, как она станет выглядеть.

Создание же собственной платформы с нуля может уложиться в 20 млн рублей, что гораздо меньше платы за лицензию того же EF. За эти деньги местные программисты, которых в Татарстане огромное количество, могут сделать работу сразу во всех направлениях: и по школьной программе, и по самоучителю. За 4–5 млн можно сделать школьную программу по татарскому языку. Но у наших властей не очень хорошее отношение к местным разработчикам, в Татарстане любят громкие имена: я так понимаю, по тому же принципу и была куплена лицензия EF — организации с мировым именем — для проекта «Ана теле». Как говорится, нет пророка в своем Отечестве.

А вот сделать «Татарскую электронную школу» (ТЭШ) в стиле «Российской электронной школы» — это уже крупномасштабный проект. Для того чтобы создать все школьные предметы на татарском языке, понадобится около двух лет. Это еще зависит и от того, какая будет школа — можно просто отсканировать или взять электронные версии учебников и выложить их на электронную платформу, другое дело, если их переделают в форматы, удобные для онлайн-обучения. Это уже совершенно другое дело, потому что онлайн требует изменения некоторых подходов — не все, что есть в учебнике, можно сделать в виде сайта, какие-то вещи надо поменять. Грубо говоря, в учебнике ты можешь перечислить длиннющие тексты и параграфы по теме, а онлайн все-таки должен быть более дробным и клиповым в хорошем смысле слова.

Но у Татарстана уже есть успешный опыт создания электронного учебного «Салям!». И «Салям!» мог бы стать хорошей базой для такой платформы, тем более этот УМК сделан по программе русских классов.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/468329

СОЗДАТЬ «ТАТАРСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ШКОЛУ» — ЭТО УЖЕ БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Если создавать платформу по изучению татарского языка с нуля, на это уйдет минимум год. Можно, конечно, сделать и быстрее, но комфортный срок — это год. В зависимости от объема период, естественно, может увеличиться. Если внедрять татарский язык на готовую платформу, то тоже уйдет определенное время — минимум полгода. Потому что нужно разрабатывать и адаптировать контент, а инженеры должны его внедрить, так что это тоже небыстрый проект. Хотя полгода для онлайн-проекта — это довольно короткий срок.

Я слышал о том, что министерство образования Татарстана ведет переговоры с существующими российскими онлайн-платформами по размещению на их базе видеоуроков на татарском языке. Да, взять одну из готовых российских платформ и добавить татарский — это экономия времени, поскольку большинство решений похоже и повторяется. Но в таком решении есть как плюсы, так и минусы: как только ты берешь чужую платформу, ты должен будешь ежегодно отдавать абонентскую плату, как и в истории с EF, на чьей платформе размещен проект «Ана теле», а также платить за изменение контента — за добавление и внесение поправок. Из плюсов — будет быстрее и сразу понятно, как она станет выглядеть.

Создание же собственной платформы с нуля может уложиться в 20 млн рублей, что гораздо меньше платы за лицензию того же EF. За эти деньги местные программисты, которых в Татарстане огромное количество, могут сделать работу сразу во всех направлениях: и по школьной программе, и по самоучителю. За 4–5 млн можно сделать школьную программу по татарскому языку. Но у наших властей не очень хорошее отношение к местным разработчикам, в Татарстане любят громкие имена: я так понимаю, по тому же принципу и была куплена лицензия EF — организации с мировым именем — для проекта «Ана теле». Как говорится, нет пророка в своем Отечестве.

А вот сделать «Татарскую электронную школу» (ТЭШ) в стиле «Российской электронной школы» — это уже крупномасштабный проект. Для того чтобы создать все школьные предметы на татарском языке, понадобится около двух лет. Это еще зависит и от того, какая будет школа — можно просто отсканировать или взять электронные версии учебников и выложить их на электронную платформу, другое дело, если их переделают в форматы, удобные для онлайн-обучения. Это уже совершенно другое дело, потому что онлайн требует изменения некоторых подходов — не все, что есть в учебнике, можно сделать в виде сайта, какие-то вещи надо поменять. Грубо говоря, в учебнике ты можешь перечислить длиннющие тексты и параграфы по теме, а онлайн все-таки должен быть более дробным и клиповым в хорошем смысле слова.

Но у Татарстана уже есть успешный опыт создания электронного учебного «Салям!». И «Салям!» мог бы стать хорошей базой для такой платформы, тем более этот УМК сделан по программе русских классов.



В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ СНИЖАЛСЯ. КАКОЕ УЖ ТУТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ?!

Поскольку мы пока говорим о несуществующей платформе, то ее функционал зависит от поставленной цели перед разработчиками. Это может быть как платформа для дополнительного образования, так и самоучитель. Нужно понимать, что цели у каждой из таких платформ очень разные. Например, у «Учи.ру», LogicLike цель — все-таки заработать деньги. Понятно, у них есть и задача, чтобы дети в интересной форме освоили материал, но это все-таки коммерческие проекты. «Российская электронная школа» (РЭШ) — государственный проект. «Ана теле» — исключительно языковой, который направлен на изучение татарского с нуля до идеального уровня для тех, кто хочет знать татарский язык.

Но нужно разделять такую платформу для различных аудиторий: для детей, которые учат татарский язык как родной, — одно, и там мы идем по школьной программе. Для русских классов — это еще одна школьная программа. И должна быть отдельная программа для тех, кто учит татарский язык как иностранный — с нуля до самого высшего уровня, самоучитель, с помощью которого можно было бы обучаться самостоятельно, а также платформа, где нужна будет помощь учителей, как в «Ана теле». Это должны быть разные темы, а не какая-то суперуниверсальная платформа для всех. К сожалению, глобальные решения в данном случае плохо работают, потому что цели и мотивация у людей разные.

Почему «Татарская электронная школа» не появилась раньше? Обычно отвечают: «Не было запроса». Да, если смотреть с точки зрения коммерческих проектов, то денег на этом не заработаешь. А с точки зрения государства, наверное, не было большого запроса на электронное образование на татарском языке, потому что в последние годы объем образования на татарском снижался. Какое уж тут онлайн-обучение?!

Пандемия и вынужденный в связи с ней переход на дистанционное обучение — это хороший повод для того, чтобы взяться за создание «Татарской электронной школы». Ситуация с пандемией показала, что электронное образование в определенных ситуациях — вещь очень важная и даже необходимая. Наступит у нас еще такое вынужденное дистанционное обучение или нет, в любом случае вреда от того, чтобы сделать такой проект и выложить в онлайн, не будет. Необходимость в таких платформах есть, для нас это важно. Но насколько подобное в приоритете для руководства РТ? Нам необходимо попытаться показать, что такая платформа важна и необходима. Потому что большой плюс онлайн-платформы заключается в том, что ты ее один раз сделал, и она потом лежит и работает. Дополнительная работа, кроме усовершенствования, не нужна. Значит, нет необходимости ее постоянно жестко поддерживать, это как книга — ты ее написал, она у тебя есть, возможно, приносит пользу и устареет не так быстро.



ТАТАРСТАН НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬ РАБОТУ ЭТИХ УЧИТЕЛЕЙ

Да и РЭШ, и «Открытая школа», и «Учи.ру», и прочие платформы были созданы задолго до пандемии коронавируса и вынужденного перехода на дистанционное образование, а использовались как дополнительное средство обучения, там же дистанционно проводились различные олимпиады среди школьников. А такой татарской платформы не существовало, но у татар не было и нет многого из того, что есть у других.

Кроме того, условно, «Татарская электронная школа» была бы полезна для учеников из других регионов и для татарских детей, живущих за рубежом. Например, по новому закону об образовании татарские дети в других регионах тоже могут выбирать для изучения в качестве родного татарский язык. Но там есть условие — в одном классе должно быть не менее 8 таких учеников. В регионах за пределами Татарстана и Башкортостана вряд ли в одном классе наберется такое количество детей. А, условно, «Татарская электронная школа» могла бы помочь организовать учебный процесс даже для одного ребенка. Но надо понимать, что, даже если эта платформа будет открыта для детей из других регионов, проблема в том, что на местах нет учителей татарского языка.

Почему существует такое условие, что в классе должно быть не менее 8 учеников, изучающих тот или иной язык? Потому что невыгодно содержать учителей для одного ребенка. И с платформой будет точно такая же проблема. Пока среди таких платформ нет успешных самоучителей — так, чтобы ученик сам сидел, занимался и освоил программу без учителя. Таких примеров пока вообще нет. Такого, чтобы ребенок, который особым образом не замотивирован, просто сел и освоил целую программу, не бывает. Учитель нужен и важен, без него никуда не денешься. Потому платформа — это только помощь учителям, а не их замена. Но педагог мог бы курировать данный процесс дистанционно, например, находясь в Татарстане. Технически в этом проблемы нет, нужно лишь заложить подобное при разработке платформы.

И, собственно, в «Ана теле» так и происходит — там татарский язык преподают учителя, которые живут в Татарстане и работают в КФУ. Почему бы и здесь не сделать то же самое? Но получается, что РТ будет платить учителям, которые станут учить детей из других регионов? С другой стороны, в статье №14 Конституции Республики Татарстан написано, что «Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами республики». Так что Татарстан на законных основаниях может оплачивать работу таких учителей. Это был бы красивый и символичный жест со стороны руководства Татарстана в свете последних известных событий с преподаванием татарского языка в школах республики.



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