Челнинка Азалия Яфясова стала победительницей Международного благотворительного фестиваля «Белая трость»

На Международном фестивале «Белая трость» Азалия Яфясова выступила на одной сцене вместе с певицой Алсу. Дуэтом они исполнили песню «К тебе». Жюри по достоинству оценило вокальные данные юной челнинки. Она стала одним из 30 победителей. И это вопреки проблемам со зрением и диагнозу ДЦП.

Азалия занимается вокалом с трёх лет. Поет на русском и татарском языках. К 14 годам она уже многократный лауреат республиканских, российских и международных фестивалей таких, как «Созвездие», «Добрая волна». Во всех начинаниях девочку поддерживает её семья. Но домашних репетиций для высокого результат не хватило бы. Азалия ходит в музыкальную школу, где занимается с педагогом по вокалу. Среди достижений юной челнинки не только первые места на различных конкурсах. Ей пишут песни композиторы, а также она снимается в клипах.

Сейчас Азалия готовится выступить ещё на нескольких крупных республиканских и международных конкурсах. Что касается фестиваля «Белая трость», то трансляцию концерта с участие Азалии Яфясовой можно будет увидеть в Рождество 7 января в эфире одного из федеральных телеканалов.

Напомним, в середине октября 2020 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня» состоялся Международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Фестиваль был приурочен к Международному дню белой трости — символу незрячего человека. Организатором выступил благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».

tvchelny.ru