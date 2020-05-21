Челнинцам предложили придумать название Татарскому драмтеатру

Название Татарскому драмтеатру, который разместят в здании бывшего развлекательного комплекса «Колизей» Набережных Челнов, придумают местные жители. С соответствующим предложением к людям обратилась министр культуры РТ Ирада Аюпова, которая побывала в автограде 21 мая, передает корреспондент KazanFirst.

Театр должен иметь свое имя. Поэтому, если вы нам поможете собрать пожелания со стороны жителей Набережных Челнов на тему того, как должен называться татарский драмтеатр, мы будем вам очень благодарны, — обратилась к журналистам она.

Аюпова заверила, что автор лучшего варианта получит абонемент, с помощью которого он сможет бесплатно бывать на спектаклях в течение года. В качестве площадки для коммуникации министр предложила управление культуры города – идеи можно направлять туда.

Это должен быть не просто театр. Это должна быть современная коммуникативная площадка, которая бы объединила все поколения и которая бы сделала нашу национальную культуру актуальной и интересной для представителей любого возраста, — сказала Аюпова.

Татарский драмтеатр переедет в бывший «Колизей» после завершения строительных работ. На реконструкцию выделили более 1,1 миллиарда рублей. Здание, которое пока занимает культурное учреждение, после переезда не будет пустовать. Там сделают капремонт и разместят Театр кукол автограда. На его обновление потратят свыше 27,1 миллиона рублей.



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