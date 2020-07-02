Челнинцы предложили назвать татарский театр «Светлый луч» или «Белая птица»

Челнинцы и жители соседних районов Татарстана присоединились к конкурсу по выбору названия для татарского драматического театра. На официальной странице театра в соцсети зрители предложили множество вариантов.

Айдар Муннуллин дал театру название «Якты нур» («Светлый луч»), Замира Маннанова – «Ак кош» («Белая птица»). Алмаз придумал сразу два варианта – «Алтын» («Золотой») и «Могжиза» («Чудо»), а Гульназ – «Агидель».

Некоторые пользователи предложили назвать театр именами известных людей, как это сделали Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала или Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Немало людей высказались и за то, чтобы оставить прежнее название.

30 июня специальная комиссия должна была выбрать победителя. Но, как сообщил начальник управления культуры города Румиль Карамиев, в ходе заседания не было принято окончательного решения.

«Предварительно, комиссия должна собраться еще раз 2 июля. Об итогах этой встречи мы сообщим позже», — дополнил Карамиев.

Ольга Степанова

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