Человек, укрепляющий дружбу народов, уважающий традиции татарского народа

Уроженка г. Тары Омской области Елена Александровна Нальгиева, родившаяся и выросшая в интернациональной эстонско-русской семье, выбравшая прекрасного супруга из ингушской семьи, воспитывает своих детей в национальных традициях, всю свою жизнь посвятила укреплению взаимопонимания и дружбы между многими народами, проживающими в Сибири (русские, татары, украинцы, белорусы, немцы, выходцы из Средней Азии, Кавказа и др.), исповедующими христианство, ислам, буддизм и другие религии.

Е.А. Нальгиева работает руководителем объединения национальных культур «Дом дружбы» с 2012 года. За годы работы в отрасли она зарекомендовала себя современным, инициативным и ответственным специалистом, постоянно повышающий свой профессиональный уровень.

По ее инициативе и при непосредственном участии специалистов Дома дружбы г. Тары на протяжении многих лет в районе проводятся, ставшие уже традиционными: праздник русской культуры «Истоки», фольклорный фестиваль им. А. Оленичевой, праздник татарской культуры «Сабантуй»; праздник латышской культуры «Лиго», праздник «Масленица», праздник белорусской культуры «Гукание весны», фестиваль народной сказки «Сказки старинного города» и др.

Большую помощь Е.А. Нальгиева оказывает развитию и деятельности татарских общественных организаций и самодеятельных коллективов, в том числе детскому вокальному ансамблю «Йолдызчыклар», Народному вокальному ансамблю «Нур» и Центру татарской культуры «Нур» г. Тары (руководитель – Г.М. Сатышева).

При ее поддержке коллективы г. Тары участвуют во многих всероссийских и региональных мероприятиях – Сабантуях, фестивалях и конференциях, проводимых в Омской области, Татарстане и других регионах Сибири, Урала и Поволжья.

Представители татарских краеведов и сотрудники Дома дружбы г. Тары Омской области принимали активное участие и выступали с докладами в ходе Всероссийских форумов и конференциях, проведенных в Омске, Томске, Тюмени, Казани, Уфе и Сафакулевском районе Курганской области. Их статьи опубликованы в ряде краеведческих сборниках и номерах журналов «Туган җир» и «Безнең мирас».

В 2018-2019 гг. в г. Таре на базе Дома дружбы по инициативе Общества татарских краеведов РТ и руководства Дома Дружбы были проведены круглые столы, посвященные истории и перспективам развития татрских сел Прииртышья, изучению татарского языка, истории, культуры татар Сибирского региона.

5 декабря 2020 г. руководитель Объединения национальных культур «Дом дружбы», заместитель директора Тарского культурно-досугового центра «Север» (г. Тара Омской области) Е.А. Нальгиева отмечает свой юбилей.

От имени всех татарских краеведов и общественных деятелей Республики Татарстан, Омской области и других регионов Российской Федерации, коллег по Всемирному конгрессу татар поздравляем нашу коллегу, высокопрофессионального специалиста и руководителя, истинного патриота и интернационалиста, нашего единомышленника с днем рождения и юбилеем!

С днем рождения и юбилеем Вас, Елена Александровна! Дальнейших успехов и счастья в жизни, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

А.А. Бурханов

начальник Комитета по работе

с краеведами Исполкома ВКТ