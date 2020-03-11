Челябинские «Башмагым» отправились в путешествие

В Магнитогорске впервые за 30 с лишним лет состоялся спектакль на татарском языке. Возрожденный по инициативе председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой Челябинский татарский народный театр представил зрителям музыкальную комедию «Башмагым» («Башмачки») по либретто Тази Гиззата.

Режиссером спектакля стал Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ренат Аюпов, который приезжал в Челябинск для работы над спектаклем. Работа хормейстера спектакля — Заслуженной артистки РТ Назифы Хабибуллиной и хореографа Тимура Тюменева придала постановке особую, узнаваемую форму и музыкальное обрамление. И теперь труппа народного театра, состоящая из настоящих энтузиастов, гастролирует по Челябинской области, радуя любителей театрального искусства и простых благодарных зрителей.

На магнитогорской сцене вдохновенно и эмоционально играли и молодые актеры, и представители старшего поколения, игравшие когда-то в первых составах труппы.

Заметим, что заново рожденный Челябинский татарский народный театр получил Гран-При XIX Всероссийского фестиваля «Идел Йорт» в Казани сентябре 2019 года, далеко оставивший позади все конкурсные труппы фестиваля, что удивило и приятно порадовало весьма авторитетное жюри.

И на сцене магнитогорского Дома дружбы артисты так же ослепительно блистали талантами, искрящимся юмором и дарили залу свою невероятную позитивную творческую энергию. Разумеется, магнитогорцы были покорены мастерством и вдохновенной игрой самородных актеров и благодарили их своими аплодисментами и теплыми словами.

методист Дома дружбы народов г. Магнитогорска Лия Ахметзянова