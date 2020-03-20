Челябинские таланты снова в числе лучших!

Алсу Хайрзаманова, финалистка конкурса «Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2018», получила Диплом лауреата Открытого Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «УРАЛ САНДУГАЧЫ» («Уральский соловей»)!

Фестиваль прошел 14-15 марта 2020 года в Екатеринбурге. Напомним, что это – отборочный тур XI Международного телевизионного конкурса «Татар моңы» имени Ильгама Шакирова.

Поздравляем 10-летнюю жемчужинку – Алсу! Поздравляем и разделяем радость её родителей, а также её педагога – Заслуженного работника культуры Башкортостана Н.З.Хабибуллину и концертмейстера Р.Р.Имангулову!

Вы в очередной раз показали, что Челябинская область – кузница талантов!

Конгресс татар Челябинской области