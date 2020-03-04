Челябинские татарочки научились изготавливать дизайнерские калфаки

29 февраля в стенах челябинского Центра народного единства прошёл мастер-класс для девушек от Алины Ахмадеевой.

Алина Ахмадеева — дизайнер и создатель свадебных нарядов. Она создаёт образы, включающие элементы национальной культуры: изящные калфаки, вышитые пояса, нагрудные украшения, вышивки и др. По словам Алины, источником ее вдохновения является культура нашего народа.

В мастер-классе участвовало 9 девушек, каждая из которых разработала свой индивидуальный калфак. Национальные головные уборы получились очень женственными и элегантными.

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