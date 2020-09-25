Чета Загидуллиных победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Рустем и Лилия Загидуллины стали победителями в номинации «Сельская семья».

Итоги конкурса подвели накануне в Москве. Эксперты в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и участие в социальной жизни родного края. Всего в конкурсе приняли участие порядка 3 тысяч российских семей.

Семья Загидуллиных покорила экспертов тем, что является примером для односельчан. Рустем с 2010 года возглавляет районный отдел по делам молодежи и спорту. Его супруга Лилия работает медицинской сестрой в Балтасинской ЦРБ.

По словам Загидуллиных, рецепт их семейного счастья состоит в том, чтобы любить, понимать, поддерживать друг друга и стараться все делать сообща. Именно такие наставления они дают и трем своим детям, которые растут активными и творческими.

Награждение победителей пройдет в Москве 29 ноября, в День матери.

Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз и направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства.

Конкурс проходил в 5 номинациях: «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья». В этом году мероприятие проводилось в особых условиях. Впервые часть конкурсных мероприятий прошла в онлайн-формате.

По итогам Всероссийского конкурса будет издана национальная книга-летопись. Она включает в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация о всех участниках Всероссийского конкурса.

Кроме того, для победителей конкурса организаторами будет подготовлен телепроект «Всероссийский семейный вечер» с участием артистов, представителей органов государственной власти, общественных деятелей.

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