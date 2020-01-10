enrutat
Главная / Четверо татарстанцев выступят на зимних юношеских Олимпийских играх
Четверо татарстанцев выступят на зимних юношеских Олимпийских играх

Четверо татарстанцев выступят на зимних юношеских Олимпийских играх

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 10.01.2020 0 4

9 января в швейцарской Лозанне стартовали III зимние юношеские Олимпийские игры. 1880 атлетов в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.

Честь Республики Татарстан в составе национальной сборной команды России, в которую вошли 106 атлетов, будут защищать четверо спортсменов. В составе хоккейной сборной выступит Адель Сафин (Академия хоккея «Ак Барс»), в индивидуальных видах спорта будут представлены Илюза Гусманова (лыжные гонки), Диана Мухаметзянова (фигурное катание, спортивные пары) и Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина).

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.