Четверо татарстанцев выступят на зимних юношеских Олимпийских играх

9 января в швейцарской Лозанне стартовали III зимние юношеские Олимпийские игры. 1880 атлетов в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.

Честь Республики Татарстан в составе национальной сборной команды России, в которую вошли 106 атлетов, будут защищать четверо спортсменов. В составе хоккейной сборной выступит Адель Сафин (Академия хоккея «Ак Барс»), в индивидуальных видах спорта будут представлены Илюза Гусманова (лыжные гонки), Диана Мухаметзянова (фигурное катание, спортивные пары) и Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина).

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