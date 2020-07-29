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Чистопольский район принял эстафету флага 100-летия ТАССР

Чистопольский район принял эстафету флага 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 29.07.2020 0 3

Элеватор агрофирмы «Чистопольская» принял «красный обоз». Встречать первые машины с новым урожаем – традиция давняя. В этом году в Чистопольском районе ее решили возродить. В честь знаменательного события организовали настоящий праздник, на котором присутствовало много гостей. В их числе глава района Дмитрий Иванов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, руководители хозяйств района.

Встреча обоза с первым хлебом совпала с историческим событием республиканского масштаба. Чистопольский район принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Она стартовала в Менделеевске, после чего флаг привезли в Чистополь. Дмитрий Иванов закрепил на стяге нашивку с изображением герба района. Напомним, по городам и районам республики флаг будет путешествовать до 30 августа.

— Очень приятно, что Чистополь в числе первых чествовал флаг 100-летия ТАССР.  Вдвойне приятно, что эти  знаменательные события произошли в один день, — подчеркнул Дмитрий Алексеевич.

После чествования флага 100-летия ТАССР, награждения водителей большегрузов, которые привезли первый хлеб, напутственных речей и концертных номеров, «красный обоз» отправился непосредственно на элеватор.

Гузель Гумерова
chistopol-rt.ru

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