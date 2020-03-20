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Читинец Ринат Абдулагапов — победитель Региональных соревнованиях по лыжным гонкам

Читинец Ринат Абдулагапов — победитель Региональных соревнованиях по лыжным гонкам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Соотечественники, 20.03.2020 0 5

В марте 2020 года Ринат Абдулагапов участвовал в Региональных соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжный полумарафон 2020», посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он занял I место среди мужчин в возрасте 50-59 лет на дистанции 15 км с результатом 47 минут 12 секунд.

Ринат Абдулагапов принимает активное участие во многих видах спорта, представляя татарскую общину г. Читы. В 2019 года он был одним из успешно выступивших участников летней спартакиады народов Забайкалья, достойно представляя татарскую команду «Батыр».

Тагир Аглямов

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