Член Правления ТОКПЦ г.Ташкента Эльмира Тухватуллина удостоена высокой награды в сфере туризма

13 октября 2020 года в Ташкенте в отеле «Hilton-Tashkent» состоялась официальная церемония награждения нагрудным знаком «Туризм фидойиси» за вклад в развитие отечественного туризма. В топ-20 обладателей нагрудного знака вошла и член Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заслуженный журналист Республики Узбекистан, заместитель директора по творческой работе государственного унитарного предприятия «Dunyo bo‘ylab» Национальной телерадиокомпании Узбекистана, автор и ведущая программы «Всё о туризме» и «Сабантуй в Ташкенте», а также наша соотечественница Эльмира Тухватуллина.

Нагрудные знак были вручены заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, председателем Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым.

10 июля 2020 года было утверждено Постановление Кабинета Министров о порядке награждения представителей сферы туризма «Туризм фидойиси». В соответствии с ним, за заслуги и активную пропагандистскую работу нагрудным знаком награждаются сотрудники государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, представители социальной сферы и средств массовой информации, а также соотечественники за рубежом, которые вносят достойный вклад в развитие и популяризацию сферы туризма в Республике Узбекистан.

Государственные органы, отечественные и международные общественные организации, средства массовой информации и хозяйствующие субъекты на местном уровне до 1 августа текущего года должны были внести предложения о награждении своих представителей нагрудным знаком территориальным подразделениям государственного управления по развитию туризма Республики. Также среди лауреатов были отмечены послы туристического бренда Узбекистана, представители международных организаций, дипломатических миссий, люди, которые по воле случая или профессии продвигают туристический потенциал Узбекистана на мировой арене.

Источник: туристический веб-портал Uzbekistan.travel

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