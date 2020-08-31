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Члены Пензенской организации татарских женщин «Ак калфак» приняли участие в фестивале «ДаншиноFest»

Члены Пензенской организации татарских женщин «Ак калфак» приняли участие в фестивале «ДаншиноFest»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 31.08.2020 0 8

28 августа 2020 года в Белинском районе Пензенской области состоялся очередной историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest». Это фестиваль мордовской культуры, куда были приглашены и члены Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак».

В фестивале выступили танцевальный ансамбль «Кабардинка» и вокальный коллектив «Воронежские девчата». В рамках мероприятия состоялся показ высокой мордовской моды. Свои изделия на «Улице мастеров» показали умельцы из Саратова, Ульяновска и Саранска.

Членами Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» был показан быт татарского народа, его традиции, культура, национальная кухня. Кроме этого, были развернуты торговые столы с продажей татарских сувениров, платков, тюбетеек и татарской национальной выпечки. Чак-чак, перемечи, пироги, хворост разошлись в мордовском селе Даньшино на «Ура!».

Эльмира Васильева

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