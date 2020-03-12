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«Что такое халяль деньги?»: в Казани прошла очередная публичная лекция

«Что такое халяль деньги?»: в Казани прошла очередная публичная лекция

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 12.03.2020 0 3

Вчера, в 16-ый день месяца раджаб (11 марта), в Галиевской мечети Казани состоялась очередная публичная лекция в рамках молодежного мусульманского проекта «Лекторий» ДУМ РТ. В этот раз участники обсудили «Халяль деньги». В качестве экспертов на встрече выступили  директор Российского Центра Исламской Экономики и Финансов при Российском исламском институте Ансар Валиуллин и специалист этого центра Камила Хайретдинова.

В ходе встречи Ансар Валиуллин дал ответы на исчерпывающие вопросы об исламском банкинге, исламских финансовых инструментах, страховании, закяте и т.д. Эксперты рассказали о принципах деятельности исламских финансовых инструментов, а также разъяснили программы, которые применяются в рамках исламской финансовой системы. Камила Хайретдинова проанализировала отличительные особенности продуктов исламских и традиционных банков. Также на встрече особое внимание уделили проблемам и перспективам развития системы исламских финансов.

Кроме того, участники «Лектория» не только задали специалистам интересующие вопросы, но и получили консультацию по механизмам функционирования исламских финансовых инструментов.

dumrt.ru

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