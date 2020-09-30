К юбилею Победы в ВОВ Фондом поддержки детской литературы «Надежда» издана книга стихов и рассказов современных авторов для школьников «Чтобы помнили…».

Книга «Чтобы помнили…» – международный проект. Он объединил писателей из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Латвии, Германии, Израиля и Испании – фронтовики и наши современники, пишущие для детей и взрослых, принадлежащие к разным поколениям, рассказывают в стихах и прозе о войне и мире, о подвигах и памяти народа. В числе 42-х авторов и переводчиков сборника достойное место занимают представители татарской литературы.

1 октября состоится презентация этого издания, в ходе которой часть книг будет передана руководством фонда «Надежда» в дар библиотекам Республики Татарстан.

Презентация и дарение книг состоятся в клубе Габдуллы Тукая в Союзе писателей Республики Татарстан по адресу: Казань, ул. Муштари, д. 14

1 октября 2020 г. в 17:00

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