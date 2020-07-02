Чулпан Залилова: «Когда поднимались на борт самолета «Муса Джалиль», было ощущение праздника и большой гордости»

— Это были непростые два месяца. Мир с такой ситуацией никогда не сталкивался. Особенно сложно было в первые недели пандемии, потому что никто ничего не знал: что это за инфекция, насколько она опасна, как долго все продлится. Но привыкаем к новым правилам жизни, новому формату учебы. Лиза сдавала экзамены по скрипке онлайн. Это же совсем не то… Пока в концертной жизни было затишье, ребята продолжали работать. Фонд поддержки искусства «Арт-линия», который возглавляет моя дочь Татьяна Малышева, организовал интересный онлайн-проект «Музыкально-поэтические окна». Это синтез музыки, поэзии, живописи. 9 и 10 мая были специальные выпуски «Окон», посвященные Мусе Джалилю. В них принимали участие не только юные музыканты. Чулпан Хаматова прочитала стихотворение Джалиля «Любимой»…

Ольга Иванычева