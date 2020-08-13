Д.Санникова: «Главная особенность татарской кухни – это сохранение и передача рецептов из поколения в поколение»

В Казани стартовал проект «Завтрак из дровяной печи». Гости передачи, известные в Татарстане персоны, готовят традиционные татарские блюда и делятся семейными рецептами. Секретами приготовления кыстыбый с гостями поделилась директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Кулинарное искусство татарского народа испокон веков славилось богатыми национальными традициями, которые уходят далеко в прошлое. «Татарская кухня уникальна, такие блюда не встретишь больше нигде – у нас богатый ассортимент блюд из мяса, картошки и, конечно, неповторимые по вкусовым ощущениям и оформлению сладости, – рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. – Но главная особенность татарской кухни – это сохранение и передача рецептов из поколения в поколение».

Эти старинные рецепты вспоминают и воплощают в жизнь на кухне проекта «Завтрак из дровяной печи» известные в республике люди. Как утверждает автор проекта, председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов, как правило, гости делятся любимыми рецептами из детства. «Есть рецепты сложные, есть простые, наша основная цель приготовить блюда, сохранив уникальную рецептуру, ту, что им передали мамы, бабушки, прабабушки и так далее», – рассказал З.Гаязов. Главный атрибут гастрономической встречи – традиционная татарская дровяная печь, в ней приглашенные гости и готовят блюда.

Дарья Санникова приготовила кыстыбый по маминому рецепту. «Это любимое блюдо в нашей семье. Вообще, существует порядка 50 видов кыстыбый, но мы будем готовить только три – с начинками из перловой каши, с картошкой и луком, а также с зеленью. Я хочу на своем примере показать, что блюда татарской кухни готовятся несложно, главное вложить в них любовь», – рассказала Д.Санникова.

Татарская кухня уже давно стала визитной карточной Татарстана – нередко туристы приезжают в Казань, чтобы познакомиться с гастрономической культурой региона. По словам Д.Санниковой, в топ-5 популярных у туристов блюд входят эчпочмак, чак-чак, кош теле, кыстыбый, талкыш калеве. «В Казани большой популярностью пользуются рестораны с национальной татарской кухней. Туристы спрашивают рестораны именно с татарской кухней, говорят, что европейскую могут попробовать и у себя, это еще раз подтверждает, что Казань – гастрономическая столица страны», – отметила Д.Санникова.

kzn.ru