Дамир Фейсханов: «Халкым өчен, татарларым өчен… Әйтсәләр утка керерге, утка керемен, «суга» дисәлер — суга керем»

РНКАТНО благодарит ансамбль «Туган як моӊнары»

Хотим поблагодарить ансамбль «Туган як моӊнары» за постоянное содействие деятельности нашей автономии. Буквально вчера ребята записали «Сормовскую лирическую» для видеопоздравления от татар с днем города Нижнего Новгорода. Надо отметить, что Дамир Рашитович Фейсханов, руководитель ансамбля, всегда с готовностью отзывается на наши приглашения об участии в мероприятиях, с удовольствием поддерживает любые наши просьбы. Например, совсем недавно его участие при встрече татарской молодежи со всех регионов, а также при встрече татар г. Н. Новгорода и Дзержинска украсило эти мероприятия в буквальном смысле. Его виртуозная игра на баяне, задорное исполнение татарских песен поднимает настроение, вызывает гордость за таких талантливых земляков.

И Марат Муллин, яркий и давний солист ансамбля, также всегда отзывчив. Именно Марат по нашей просьбе записал гимн России и песню «День Победы» на татарском языке. И эти произведения на татарском языке прозвучали на всю Россию в общих клипах на разных языках в его исполнении.

Мы от души благодарим наших не только талантливых, но и отзывчивых, искренних солистов ансамбля «Туган як моӊнары» за сотрудничество, за всемерное содействие нашей деятельности, что способствует сохранению и развитию культуры татар Нижегородской области.

Справка: Ансамбль «Туган як моңнары», который возглавляет Дамир Рашидович, — один из немногих нижегородских творческих коллективов, который, сохраняя лучшие традиции национальной песенной культуры, вносит в ее развитие новые краски и интонации. Коллектив является лауреатом всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов и смотров, и за период творческого развития нашел свою постоянную аудиторию, наработал значительный творческий репертуар, в который вошли песни на татарском и русском языках, танцевальные композиции.

nizgar.ru