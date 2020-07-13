Данис Зарипов: «Сил и желания много, о завершении карьеры не думаю»

Планов завершать игровую карьеру у меня нет

— Данис, на днях ты открываешь свой 24-й по счету профессиональный сезон на высшем уровне. Почти четверть века играешь, неужели все по-прежнему: отдохнул, позанимался, и вместе с командой приступил к летней подготовке?

— Да, сейчас все как с ног на голову. Весной 1997 года я только начинал 16-летним школьником еще в челябинском «Мечеле», и не верил, что начинаю играть со взрослыми, а сейчас практически заканчиваю. Точнее, моя карьера подходит к завершению. А собственно ощущения они да, изменились, конечно, но не намного. Вот ответственности больше стало. Прежде всего, к результату.

— Понятно, что контракт у тебя на сезон, но мысли, что будешь делать дальше уже появились?

— Пока у меня нет никаких планов завершать игровую карьеру. Потому что есть силы и, самое главное, желание. Осталось только все это реализовать и доказать руководству, что я просто так не сдамся, как, возможно, кто-то думает. И помогу команде еще раз добраться до самой верхней планки нашего чемпионата. И еще хочется улучшить свой личный рекорд, переписать его, пока у меня пять Кубков Гагарина, хочется еще.

— Ты единственный действующий игрок «Ак Барса», который играл вместе с форвардом Дмитрием Квартальновым в казанской команде в начале века, ныне он главный тренер. Такое игровое прошлое помогло тебе наладить с ним общий язык?

— У тренера свои цели и задачи, это уже совершенно другой человек, другая личность, а игроки должны реализовывать на практике его планы. И мы в итоге с Дмитрием Вячеславовичем нашли тот язык, который помогает настроить общую работу, на котором команда говорит, совмещать деятельность хоккеистов и тренеров. Чтобы команда была нацелена на выполнение именно той задачи, которую ставит тренерский штаб.

Квартальнов находится в хорошей форме

— На тренировках Дмитрий Вячеславович лично показывает клюшкой, что и как именно нужно делать, ведь он не так давно закончил игровую карьеру, в 2008 году?

— Мы все знаем, что Квартальнов был прекрасным форвардом, нападающим с современной манерой игры. Он помнит, как осуществляется тот или иной элемент хоккея на льду. Вот он иногда и демонстрирует это лично на ледовых тренировках: тот или иной финт или прием, благо отлично их помнит. Скажем так, он и сейчас находится в хорошей форме.

— Сильно изменился менталитет российских хоккеистов за минувшие четверть века? Сейчас в основном составе «Ак Барса» целая пятерка игроков, родившихся в то время, когда ты уже играл на взрослом уровне (Даниил Журавлев, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Воронков, Никита Дыняк и Артем Галимов).

— Скажу откровенно. Всякие люди встречаются. Но по сравнению с нашим годами нынешняя молодежь стала более ответственной и более профессионально подходит к своей работе, своему будущему в хоккее. И меня это радует. Наша хоккейная страна рождает все больше и больше таких горящих играть, ответственных ребят.

— Нарушений режима тоже стало меньше?

— Я не затрагиваю эту тему, но вижу, какими ребята приходят на работу, с каким желанием выходят на лед и как выкладываются на тренировках. А чем именно они занимаются после работы по вечерам, это не мое дело, это их личная жизнь. Повторюсь, ребята стали более профессиональными. Свои дела на досуге, работа главное.

— И все же, если встанет перед тобой выбор дальнейшего пути, что тебе ближе, тренерская стезя, как у того же Квартальнова, карьера спортивного функционера, как у твоего многолетнего партнера по «Ак Барсу» и сборной России Алексея Морозова, чисто бизнес, благо у тебя есть и тренировочный зал на «Ак Барс Арене» и фабрика клюшек в Набережных Челнах?

— Гадать много долго. Я прекрасно вижу, как у всех по разному складывается жизнь после завершения игровой карьеры. Чаще всего год-два человек находится в поиске. Вот и у меня времени для принятия решения еще предостаточно.

— Радует, что впервые предсезонка пройдет дома в Казани, а не в финских лесах? Лишь несколько спаррингов в Альметьевске и Москве проведет «Ак Барс».

— Знаешь, очень много я наездился, где только не готовился к сезону — в той же Финляндии, наверное, никто из хоккеистов больше меня не бывал. В горах Италии с «Магниткой», в Германии, куда бывало ездили с нами и близкие, отчего сборы проходили незаметно, какой бы тяжести они не были. Большой разницы, где именно готовиться — нет.

Разница в том, что рано или поздно тебя начинает доставать однообразие, оно начинает угнетать. А так условия практически везде однотипные. Хороший лед, хороший тренажерный зал, на улице приличные условия для тренировок на открытом воздухе. Но, повторюсь, все это однообразие просто сводит с ума, сидишь на одном месте 10-15 дней вместе с командой. С точки зрения подготовки это хорошо — ты зациклен только на повышении своего рабочего мастерства, силовой подготовке, чтобы в хорошей форме подойти к сезону. Все зависит от самого игрока. Так ведь и у нас в Казани очень хорошие условия.

Сын будет играть в Северной Америке

— Как дела у твоего младшего брата Марата? «Барс» не продлил с ним контракт?

— Да, контракт закончился. Брат готовится в полную силу, ждет достойных предложений.

— А где еще один нападающий, Артур Данисович Зарипов будет играть в новом сезоне в свои 17 лет?

— Он сейчас со мной на карантине в Казани, тренируется ежедневно, готовится к будущему сезону. Он намерен вновь вернуться в Северную Америку, где провел прошлый сезон в одной из юниорских лиг. (Как и сам Данис в конце прошлого века — Ред.). У нас большие, перспективные планы. Значит, шанс сыграть тройке Зариповых еще сохраняется.

— Как твой бизнес по производству клюшек «Заряд» перенес карантин из-за коронавируса?

— Да все нормально. Мы смогли удержать свои позиции, все сотрудники остались при своих условиях, никому я зарплату не снизил. Сейчас возобновили производство, вся наша команда вышла на работу с большим желанием и большими целями. Идем вперед. У нас есть хорошие планы, интересные идеи, которые вот-вот запустим на практике, скоро мы о них официально объявим.

P. S. 11 июля «Ак Барс» начал собираться после отпуска, на 13–14 июля запланирован медосмотр, а потом и первая командная тренировка, на которую команду выведет ее капитан — Данис Зарипов. Он еще не наигрался… Да и рано ему заканчивать, так считают все без исключения авторитетные специалисты отечественного хоккея, поскольку пользу команде и всему нашему хоккею этот уникальный ветеран приносит огромную.

Сергей Гаврилов

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