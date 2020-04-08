«Дари добро»: в Татарстане мусульмане продолжают оказывать продовольственную помощь нуждающимся

В Арском мухтасибате стартовала благотворительная акция “Дари добро”. В рамках инициативы мухтасибат совместно с администрацией города организовал раздачу продуктовых наборов для 50-ти одиноких пожилых людей, проживающих в Арске — из-за режима всеобщей самоизоляции они не имеют возможности выйти на магазин за продуктами питания. В продуктовой набор вошли: крупы, подсолнечное и сливочное масло, сгущенка, сахар, макароны и чай. Отметим, что наборы предоставлены бесплатно.
К раздаче также подключились автоволонтёры, которые на своих машинах развозили продукты по домам. Перед отъездом сотрудники мухтасибата обеспечили каждого волонтёра масками, перчатками, антисептиком, а также провели инструктаж по процедуре раздачи наборов в условиях режима самоизоляции.
Уважаемые братья и сестры! Вы также сможете принять участие в этом благом деле:
Карта Сбербанка 4276 6200 3471 0990 Указать назначение (Дари Добро). Мусульманская религиозная организация -Мухтасибат Арского района -Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
ИНН:1609004363
ОГРНИП:1031659002638
Юридически адрес:ул.Галактионова 38 а
Телефон:8843 663-18-68
Номер расчетного счета:
40703810000210006379 АКБ «Ак-Барс»Банк ул.Большая,7.
Корреспондентский счёт банка:30101810000000000805
БИК:049205805
Указать назначение (Дари Добро).
Благотворительный фонд “Ярдэм” в рамках социального проекта “Дорога жизни” также оказывает продовольственную помощь нуждающимся. Каждый день волонтеры развозят ланч-боксы с горячей пищей людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым людям и сиротам. Если у вас есть желание помочь фонду в реализации этого проекта, вы также можете направить денежные средства на помощь нуждающимся:
Карта Сбербанк 4276 6200 3466 6796
Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»:
НИБФ «Ярдэм»
ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530
БИК 049205603
р/с 40703810562000000971
к/с 30101810600000000603
в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк.
Назначение платежа: «Благотворительная помощь на уставные цели».
Напомним, что и Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ оказывает бесплатную помощь в раздаче продуктов для нуждающихся. Пожертвовать денежные средства на этот проекты можно по номеру карты Сбербанка 4817 7601 6652 0787 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» Бурганова Майя Атамуратовна).
Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».
Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!