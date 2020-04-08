«Дари добро»: в Татарстане мусульмане продолжают оказывать продовольственную помощь нуждающимся

В Арском мухтасибате стартовала благотворительная акция “Дари добро”. В рамках инициативы мухтасибат совместно с администрацией города организовал раздачу продуктовых наборов для 50-ти одиноких пожилых людей, проживающих в Арске — из-за режима всеобщей самоизоляции они не имеют возможности выйти на магазин за продуктами питания. В продуктовой набор вошли: крупы, подсолнечное и сливочное масло, сгущенка, сахар, макароны и чай. Отметим, что наборы предоставлены бесплатно.

К раздаче также подключились автоволонтёры, которые на своих машинах развозили продукты по домам. Перед отъездом сотрудники мухтасибата обеспечили каждого волонтёра масками, перчатками, антисептиком, а также провели инструктаж по процедуре раздачи наборов в условиях режима самоизоляции.

Уважаемые братья и сестры! Вы также сможете принять участие в этом благом деле:

Карта Сбербанка 4276 6200 3471 0990 Указать назначение (Дари Добро). Мусульманская религиозная организация -Мухтасибат Арского района -Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

ИНН:1609004363

ОГРНИП:1031659002638

Юридически адрес:ул.Галактионова 38 а

Телефон:8843 663-18-68

Номер расчетного счета:

40703810000210006379 АКБ «Ак-Барс»Банк ул.Большая,7.

Корреспондентский счёт банка:30101810000000000805

БИК:049205805

Указать назначение (Дари Добро).

Благотворительный фонд “Ярдэм” в рамках социального проекта “Дорога жизни” также оказывает продовольственную помощь нуждающимся. Каждый день волонтеры развозят ланч-боксы с горячей пищей людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым людям и сиротам. Если у вас есть желание помочь фонду в реализации этого проекта, вы также можете направить денежные средства на помощь нуждающимся:

Карта Сбербанк 4276 6200 3466 6796

Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»:

НИБФ «Ярдэм»

ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530

БИК 049205603

р/с 40703810562000000971

к/с 30101810600000000603

в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк.

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на уставные цели».

Напомним, что и Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ оказывает бесплатную помощь в раздаче продуктов для нуждающихся. Пожертвовать денежные средства на этот проекты можно по номеру карты Сбербанка 4817 7601 6652 0787 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» Бурганова Майя Атамуратовна).

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

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