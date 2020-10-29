Давлят Умеров выразил желание создать в Астраханской области центр татарской культуры

Сегодня, 29 октября, в стенах Конгресса татар состоялась встреча руководителя Исполнительного комитета Даниса Шакирова с Давлятом Умеровым, руководителем образцового ансамбля танца «Мирас» г. Казани, хореографом, автором книги «Этнические танцы татар». Напоминаем, Давлят Умеров родился и вырос в Приволжском районе Астраханской области. С 2005 года живет в Казани, ведет научную работу в Республиканском центре развития традиционной культуры. С 2016 года работает преподавателем на кафедре этнохудожественного музыкального творчества и образования КазГик.

Основной темой сегодняшнего обсуждения стало создание в Астараханской области татарского культурного центра. Д.И. Умеров сообщил о своем возвращении на малую Родину и о намерении продолжить там свою творческую работу. Для этого необходим культурный центр, как точка притяжения татар. Он доложил об основных направлениях деятельности будущего центра и целесообразности создания организации на местности.

Как отметил Давлят Исмагилович, в этом вопросе важна поддержка правительства. В связи с этим, он намерен направить официальное письмо Президенту РТ об оказании помощи в создании центра. В свое очередь, руководитель Исполнительного комитета Данис Шакиров полностью поддержал идею Д.И. Умерова и пообещал оказывать всестороннюю поддержку.

Также, на встрече присутствовала автор многочисленных статей по актуальным проблемам преподавания литературы и полевой фольклористики, кандидат филологических наук Завгарова Фанзиля Хакимовна. «В Тюмени, Пензе, в Перми есть замечательные ансамбли, наша задача – организовать в Астраханской области площадку для развития татарской культуры», — отметила она.

Кроме того, стороны обсудили одну из основных тем 2020го года, затрагивающую жизнь всех татар, а именно “Стратегию действия татар”. Напомним, данный документ был принят в конце августа нынешнего года на “Миллэт жыены” (“Национальное собрание)”.