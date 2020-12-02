Декада инвалидов «Спешите делать добрые дела» в Национальном музее

3 декабря во всем мире ежегодно отмечается Международный день инвалидов. Во всех странах мира в этот день проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права.

Национальный музей Республики Татарстан ежегодно проводит Декаду инвалидов «Спешите делать добрые дела» и Всероссийскую акцию «Музей для всех».

С 1 по 10 декабря 2020 года традиционно в Национальном музее Татарстана и его филиалах в рамках Декады инвалидов будут организованы обзорные экскурсии, музейно-педагогические занятия, интерактивные и познавательно-развлекательные мероприятия, лекции, творческие вечера, встречи, концертная программа и занятия в онлайн формате социальной сети музея ВКонтакте.

В рамках Декады будут организованы и мастер-классы, квесты для детей-инвалидов и их родителей, показы фильмов с сурдо- и тифло- комментариями.

5-6 декабря 2020г. Национальный музей Республики организует мероприятия, в рамках Всероссийской акции «Музей для всех!», целью которого является полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Социокультурная работа с маломобильными посетителями, проводимая в музее, стала частью ежедневной работы сотрудников Национального музея Татарстана. Но 5-6 декабря этой группе посетителей будет оказано особое внимание. Сотрудники музея стараются учитывать все пожелания и просьбы посетителей этой категории.

Человеческое тепло, доброта проявляются в поддержке тех, кто особенно в ней нуждается. Мы искренне надеемся, что вместе содействуем тому, чтобы как можно больше людей узнавало о возможностях, которые предлагают музеи для людей с инвалидностью.

tatmuseum.ru