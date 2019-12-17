Делегатов форума ознакомили с социально-экономическим потенциалом Татарстана

Сегодня в рамках XIV форума «Деловые партнеры Татарстана» для участников был организован семинар «Социально-экономический потенциал Республики Татарстан по вопросам укрепления межрегиональных торгово-экономических и культурных связей». Мероприятие проходило в Академии наук РТ.

Перед участниками форума выступили директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Марат Ахматов, начальник отдела развития межрегиональных связей Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Наталья Никитина, начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марина Епифанцева. Модераторами выступили Советник Председателя Национального совета ВКТ по экономическим вопросам Айдар Абдрахманов и заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

Напомним, сегодня в Казани начался форум «Деловые партнеры Татарстана» и Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар.